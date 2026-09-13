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Spor

Lamine Yamal yıldızlaştı, Barcelona 5'te 5 yaptı

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Lamine Yamal yıldızlaştı, Barcelona 5'te 5 yaptı

Barcelona, İspanya LaLiga'nın beşinci haftasında Levante'yi 4-2 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 5. haftasında Barcelona, deplasmanda Levante'yi 4-2 mağlup etti.

Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Xavi Espart, 19 ve 48. dakikalarda Lamine Yamal ile 90+2. dakikada Karim Adeyemi attı.

Levante'nin gollerini 79. dakikada Ivan Romero ve 88. dakikada Roger Brugue kaydetti.

Ligde 5'te 5 yapan Barcelona, 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İkinci yenilgisini elde eden Levante ise 5 puanda kaldı.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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