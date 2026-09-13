Lamine Yamal yıldızlaştı, Barcelona 5'te 5 yaptı
Barcelona, İspanya LaLiga'nın beşinci haftasında Levante'yi 4-2 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 5. haftasında Barcelona, deplasmanda Levante'yi 4-2 mağlup etti.
Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Xavi Espart, 19 ve 48. dakikalarda Lamine Yamal ile 90+2. dakikada Karim Adeyemi attı.
Levante'nin gollerini 79. dakikada Ivan Romero ve 88. dakikada Roger Brugue kaydetti.
Ligde 5'te 5 yapan Barcelona, 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İkinci yenilgisini elde eden Levante ise 5 puanda kaldı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Ferdi Kadıoğlu ve Cherif'in karşılaştığı maçta 5 gollü şov!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR