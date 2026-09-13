MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan Terörsüz Türkiye vurgusu: Artık dönülemez bir yola girildi

Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin süreçteki rolü için "Sayın Devlet Bahçeli; bu konu üzerindeki titiz ve yapıcı tavrını ısrarla sürdürerek siyasi temas trafiğini ivmelendirmiş, geniş bir mutabakat zemininin de en büyük mimarı olmuştur. Gelinen noktada en büyük pay sahibi, MHP Lideri Devlet Bahçeli'dir" dedi. Yalçın “Terörsüz Türkiye ile artık hem milletimiz, hem de devletimiz geri dönülemez bir yola girmiştir" diye vurguladı.

Terörsüz Türkiye süreci tüm hızıyla sürerken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın önemli mesajlar verdi. Yalçın, sosyal ve siyasi iklim şartlarının normale dönmeye başladığını belirterek “Bu yolda ortaya konan teşebbüsler milletimiz nezdinde hüsnükabul görünce, parlamentoda bulunan siyasi partilerin çoğunluğu buna kayıtsız kalmayarak Terörsüz Türkiye üzerinde konsensüse varmıştır. Terörsüz Türkiye ile artık hem milletimiz, hem de devletimiz geri dönülemez bir yola girmiştir" dedi.

"EN BÜYÜK PAY SAHİBİ BAHÇELİ"

Terörsüz Türkiye yürüyüşünün öncülüğünü MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin üstlendiğini ifade eden Yalçın "Sayın Devlet Bahçeli; bu konu üzerindeki titiz ve yapıcı tavrını ısrarla sürdürerek siyasi temas trafiğini ivmelendirmiş, geniş bir mutabakat zemininin de en büyük mimarı olmuştur. Terörsüz Türkiye hususunda TBMM'den rekor oyla geçen Yasal Çerçeve, işte bu geniş tabanlı uzlaşmanın ürünüdür. Terörsüz Türkiye vizyonunun maşerî vicdana sinmesi ve halkın bu yoldaki müspet girişimleri benimsemesi için MHP tarafından gösterilen gayretler, partimizin Kurultay sürecinde de üstün bir sorumluluk bilinciyle devam ettirilmektedir. Gelinen noktada en büyük pay sahibi, MHP Lideri Devlet Bahçeli'dir" diye vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

"DEVLETİMİZ GERİ DÖNÜLEMEZ BİR YOLA GİRDİ"

Semih Yalçın'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle;

Bu yolda ortaya konan teşebbüsler milletimiz nezdinde hüsnükabul görünce, parlamentoda bulunan siyasi partilerin çoğunluğu buna kayıtsız kalmayarak Terörsüz Türkiye üzerinde konsensüse varmıştır. Terörsüz Türkiye bağlamında atılan adımlar; geleceğe dair umutları arttırmakla kalmamış, ülkemizin önünde parlayan yeni küresel ufukların da muştucusu olmuştur. Terörsüz Türkiye ile artık hem milletimiz, hem de devletimiz geri dönülemez bir yola girmiştir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan Terörsüz Türkiye vurgusu: Artık dönülemez bir yola girildi

"ELVERİŞSİZ ŞARTLAR, YERİNİ NORMALE BIRAKTI"

TBMM'de yasal düzenlemeler yapılırken de milletimizin egemenlik hakları ve Türkiye'nin bütünlüğünden asla taviz verilmemiştir. MHP, Terörsüz Türkiye'nin geniş halk kesimlerince benimsenmesi ve ardından üzerinde en geniş siyasi konsensüse varılarak meşru esaslara bağlanması hususunda ilk günden beri hız kesmeksizin yoğun çaba sarf etmiştir. Partimizce düzenlenen her etkinlik, yürütülen her siyasi faaliyet vesile ittihaz edilerek Terörsüz Türkiye'nin haklı sebep ve gerekçeleri vatandaşlarımızla enine boyuna paylaşılmıştır. Terörsüz Türkiye vizyonunun maşerî vicdana sinmesi ve halkın bu yoldaki müspet girişimleri benimsemesi için MHP tarafından gösterilen gayretler, partimizin Kurultay sürecinde de üstün bir sorumluluk bilinciyle devam ettirilmektedir. Terörün kasıp kavurduğu elverişsiz sosyal ve siyasi iklim şartları, yerini mevsim normallerine bırakmıştır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan Terörsüz Türkiye vurgusu: Artık dönülemez bir yola girildi

"BAHÇELİ'NİN KARARLI TUTUMU BELİRLEYİCİ OLDU"

MHP'nin Terörsüz Türkiye olgusu hakkındaki tavrı; netlik, açıklık, dürüstlük, tutarlılık, kararlılık ve istikrar kavramları üzerine bina edilmiştir. İkiyüzlülük ve kaypaklığa yer verilmemiştir. Samimiyet ve inandırıcılık esas alınmıştır. Milletimize asla yalan söylenmemiş, gerçekler hiçbir surette saptırılmamıştır. Karalama kampanyaları, dedikodu ve temelsiz iddialarla haksız isnatlardan ibaret ucuz siyasi çıkışlara prim verilmemiştir. Bu sayededir ki Terörsüz Türkiye adımı başarıyla hukuki çerçeve etabına ulaştırılmıştır. Şüphesiz gelinen noktada en büyük pay sahibi, MHP Lideri Devlet Bahçelidir. Terörsüz Türkiye'nin gerek yönetim mekanizmasınca benimsenerek sürece siyasi ve yasal bir çerçeve kazandırılmasında, gerekse millet nezdinde geniş kabul görmesinde milliyetçi-devletçi perspektiften gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin etkili ve bir o kadar da kararlı tutumu belirleyici olmuştur.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan Terörsüz Türkiye vurgusu: Artık dönülemez bir yola girildi

"HAİNLERE DARBEYİ BİZZAT MİLLET İRADESİ VURDU"

Yalçın, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sürecindeki rolüne ilişkin ise şunları söyledi:

Sayın Devlet Bahçeli, PKK terörünün ve silahlı terör eylemlerini bir siyaset biçimi olarak benimseyen bölücü zihniyetin ülke gündeminden tamamen çıkarılması hedefiyle yola çıkmıştır. Sayın Devlet Bahçeli; bu konu üzerindeki titiz ve yapıcı tavrını ısrarla sürdürerek siyasi temas trafiğini ivmelendirmiş, geniş bir mutabakat zemininin de en büyük mimarı olmuştur. Terörsüz Türkiye hususunda TBMM'den rekor oyla geçen Yasal Çerçeve, işte bu geniş tabanlı uzlaşmanın ürünüdür. Devlet Bahçeli'nin sergilediği liderlik ve devlet adamlığıyla MHP'nin netameli siyasi süreçlerdeki yapıcı, birleştirici ve çözüm üretici fonksiyonu, Türkiye'yi tarihî bir eşiğe taşımıştır. MHP; siyasi tarihimiz boyunca kritik süreçlerde devreye girerek tıkanıklıkları ortadan kaldırmış, anlaşmazlık ve krizleri çözmede etkin rol işlev üstlenmiştir.

MHP'nin uzun yıllar devlet kurumlarının içine sızan FETÖ unsurlarının deşifre edilerek etkisizleştirilmesinde kilit rol oynadığını ifade eden Yalçın "MHP'de genel başkanlık yarışını bahane ederek yönetimi ele geçirmeye çalışan FETÖ piyonlarına karşı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu kararlı ve caydırıcı tutum, FETÖ'nün siyasi emelleri açısından bir bakıma sonun başlangıcı olmuştur. Devlet Bahçeli öncülüğünde yükselen milliyetçi-devletçi ve koruyucu refleks, toplumda da geniş makes bulmuştur. Nitekim, 2016 yılının 15 Temmuz'unda son büyük kalkışmasında FETÖ'cü hainlere darbeyi bizzat millet iradesi vurmuştur" diye konuştu.

KONGRELERDE SON DURUM

26 Temmuz tarihinden bugüne kadar da 62 il kongresi tamamlandığını belirten Yalçın "Bazı aklı evvellerin asılsız iddialarının aksine MHP; PKK terörünü bitiren, bin yıllık kardeşlik hukukunun yeniden tesisine katkıda bulunan, anaların gözyaşlarını dindiren bir parti olarak anılacaktır. MHP ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket, millî devletimizi korumak, birlik ve bütünlüğümüzü daim kılmak yönündeki tarihî görevini dünya durdukça inanç ve şevkle sürdürecektir. Hareketimiz; ruh ve mana ikliminde sevginin alperenleri, beşer hayatında barış ve kardeşlik hukukunun serdengeçtileri olmaya devam edecektir. Bu arada partimizce 7 Mayıs 2026 günü başlatılan Kurultay sürecinde, 13 Eylül tarihi itibarıyla 954 ilçe kongresi gerçekleştirmiştir. Böylece partimiz ilçe kongre sürecini tamamlamıştır. İlk il kongresinin yapıldığı 26 Temmuz tarihinden bugüne kadar da 62 il kongresi tamamlanmıştır" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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