MHP İstanbul İl Başkanlığının Şile’de düzenlediği istişare kampında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin mesajlar verildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye’nin kendi şartlarına göre oluşturduğu "Terörsüz Türkiye" modelinin başka ülkelerdeki örneklerden farklı olduğunu belirterek, modelin önümüzdeki yıllarda çatışmalı ortamların çözümünde örnek gösterileceğini ve üniversitelerde ders olarak anlatılabileceğini söyledi.

MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından 39 ilçe teşkilatının katılımıyla düzenlenen İstanbul İstişare Kampı başladı.

Şile'de gerçekleştirilen kampın açılışında konuşan TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, devletin ihtiyaç duyduğu kritik dönemlerde Türk milliyetçileri ve muhafazakar anlayışın her zaman bir araya geldiğini söyledi.

"TÜRKİYE DÜNDEN DAHA BÜYÜK"

Adan, bugün gelinen noktada da "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradenin Cumhuriyetin kuruluş dönemindeki ruhla eşdeğer olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Önümüzdeki yıllarda ders olarak anlatılacaktır ... MHP’den Terörsüz Türkiye modeli için dikkat çeken sözler

"Bu iradeyle Türkiye dünden daha büyüktür. Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin ve Amerikalılar'ın desteklediği PKK terör örgütü şuan sahipsizdir. Irak ve Suriye de dahil olmak üzere Türkiye, Genel Başkanımızın açıklama yaptığı günden bugüne kadar barış içinde ve daha güçlüdür. Türk milliyetçiliği bu meseleyi çözmeyecek de kim çözecek. Bugün Diyarbakır'da, Van'da, Siirt'te, Urfa'da, Şırnak'ta Genel Başkan'ımıza davetler gelmektedir. Vatandaşlarımız Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etmektedir. Türkiye'nin kendi iç cephesini güçlendirmesiyle Suriye ve Irak da çekidüzen almıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti krizlerden kurtuluşa erdirilmiştir. Allah Genel Başkan'ımızdan razı olsun."

"ÇERÇEVE YASA, MGK KARARI SONRASI YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 22 Ekim'deki konuşmasının "Terörsüz Türkiye" sürecinin başlangıcında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bu süreçte bazı kesimlerce gerçeği yansıtmayan değerlendirmeler yapıldığını aktaran Yıldız, sürecin tartışılma yerinin sokak veya medya değil TBMM olması gerektiğini ifade etti.

Önümüzdeki yıllarda ders olarak anlatılacaktır ... MHP’den Terörsüz Türkiye modeli için dikkat çeken sözler

Yıldız, "Terörsüz Türkiye" sürecinde TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ve çalışmaların neticesinde hazırlanan rapora ilişkin bilgi verdi.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili çerçeve yasanın amacının PKK/KCK ve bağlantılı oluşumların silahlı faaliyetlerine son vermesi ve silahlarını teslim etmesinin güvenlik güçlerince tespit edilmesi olduğunu aktaran Yıldız, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini belirterek, "TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, ilgili bakanlıklarımız bu tespiti yapıp rapor haline getirdikten sonra bunu Milli Güvenlik Kuruluna sunacak. Milli Güvenlik Kurulu raporları inceledikten sonra bir karar alacak. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlanacak. Yayımlandıktan sonra milletimizin 'Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası' dediği bu yasa yürürlüğe girer" diye konuştu.

Önümüzdeki yıllarda ders olarak anlatılacaktır ... MHP’den Terörsüz Türkiye modeli için dikkat çeken sözler

6 AYLIK GEÇİŞ SÜRECİ VAR

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 6 aylık geçiş süresi öngörüldüğünü kaydeden Yıldız, bu süre içerisinde örgüt mensuplarının bizzat, ciddi bir mazeret bulursa avukatıyla müracaat edebileceğini, bu sürede müracaat etmeyenlerin yasadan faydalanması ya da kapsam içinde kalmasının söz konusu olmayacağını söyledi.

YASADAN KİMLER FAYDALANMAYACAK?

Yıldız, 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar ile kasten öldürme cürümü işleyenlerin bu yasadan faydalanamayacağının altını çizerek, yasanın kapsamına ilişkin bazı bilgiler paylaştı.

"TAMAMEN TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR MODEL"

Yıldız, "Terörsüz Türkiye" modelinin başka ülkelerdeki örneklerden farklı ve Türkiye'ye özgü bir model olduğunu dile getirerek, "Terörsüz Türkiye modeli tamamen kendimize ait, her bir kademesi gözden geçirilmiş, aracısı, tefecisi olmayan Türkiye'ye özgü bir modeldir. Önümüzdeki yıllarda çatışmalı ortamlarda çözüm modeli, Devlet Bahçeli'nin modeli diye insanların uygulama alanına gelecektir, üniversitelerde ders olarak anlatılacaktır diye düşünüyorum" dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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