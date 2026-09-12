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TikTok'ta canlı yayın açıp polislere küfreden fenomen Semih Varol gözaltına alındı

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TikTok'ta canlı yayın açıp polislere küfreden fenomen Semih Varol gözaltına alındı

TikTok'taki canlı yayınında polis memurlarına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlenen sosyal medya fenomeni Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Varol hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan işlem başlatıldı.

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Sosyal medya platformu TikTok’ta yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sosyal medya fenomeni Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

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Varol hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan Varol’un, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği öğrenildi.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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