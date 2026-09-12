TikTok'ta canlı yayın açıp polislere küfreden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
TikTok'taki canlı yayınında polis memurlarına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlenen sosyal medya fenomeni Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Varol hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan işlem başlatıldı.
Sosyal medya platformu TikTok’ta yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullanan sosyal medya fenomeni Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Fenomen "Rıdvan Abi" için kritik soruşturma! O mesaj ortaya çıktı, tutuklandı
Varol hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan Varol’un, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği öğrenildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz için gözaltı kararı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR