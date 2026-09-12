Marmara'da deprem dengesi değişiyor mu? Uzmandan dikkat çeken açıklama

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Anadolu levhasının batıya doğru hareketi ve Marmara'nın derin kesimlerindeki fay hareketliliğine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Bektaş, derinlerdeki sürünmenin faydaki sürtünmeyi azaltabileceğini belirterek, bunun beklenenden daha küçük bir depremle sonuçlanabileceğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından beklenen büyük Marmara depremine ilişkin yaptığı paylaşımlarla gündem olan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, dikkat çeken bir değerlendirmede daha bulundu. Bektaş, “Anadolu levhası Marmara'yı daha kolay mı geçiyor?” sorusunu gündeme getirdi.

DERİN KESİMLERDEKİ HAREKETLİLİĞE DİKKAT

Bektaş'ın paylaşımına göre karadaki uzun dönem GPS ölçümleri, Anadolu levhasının batıya doğru hareketinin yaklaşık 25 milimetre/yıl olduğunu gösteriyor.

Uchida ve arkadaşlarının 2019 yılında yaptığı çalışmaya da değinen Bektaş, Marmara'nın derin kesimlerinde tekrarlayan depremlerden 30-40 milimetre/yıl seviyesine ulaşan sürünme hızlarının belirlendiğini aktardı.

Bu durumun, Ana Marmara Fayı’nın derinlik boyunca homojen şekilde kilitli olmadığını gösterdiğini belirten Bektaş, fayın derin kesimlerindeki hareketliliğe dikkat çekti.

"BEKLENENDEN KÜÇÜK DEPREM"

Bektaş, akışkanlar, yüksek ısı ve zayıf kayaçların sürtünmeyi azaltarak derin sürünmeyi kolaylaştırıyor olabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Osman Bektaş değerlendirmesini, “Zayıf sürtünme = zayıf deprem enerjisi ve beklenenden küçük deprem” ifadeleriyle tamamladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası