Fenerbahçe'de kriz bu fotoğrafla bitti: İdmana çıkan İsmail Kartal "devam" dedi
Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 sonuçlanan Roma maçı sonrası istifa ettiğini açıklayan, dün gerçekleştirilen antrenmana da çıkamayan İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşme sonrası ayrılık kararından vazgeçti. Gaziantep FK hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde deneyimli çalıştırıcı, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda takımın başında yer aldı.
Fenerbahçe'de 10 Eylül Perşembe akşamı "Görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım" sözleriyle başlayan İsmail Kartal krizi sona erdi.
Oğuz Çetin sessizliğini bozdu: İstifadan vazgeçen İsmail Kartal için ilk sözler
İSMAİL KARTAL İDMANDA
65 yaşındaki çalıştırıcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçı sonrası istifa eden, Başkan Aziz Yıldırım'ın "Görevine devam ediyor" sözlerine rağmen dünkü idmana çıkmamıştı. Kartal, kulüpten yapılan son açıklamada belirtildiği üzere bugün saat 11.30'da başlayan antrenmanda takımını yalnız bırakmadı.
ASENSIO BİREYSEL ÇALIŞTI
Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular ısınma, çabukluk ve koordinasyon programının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçlarla sona erdi. Roma müsabakasında 11'de başlayan futbolcular, ilk bölümde takımla çalıştıktan sonra aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. İspanyol futbolcu Marco Asensio ise bireysel çalıştı.