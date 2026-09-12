Oğuz Çetin sessizliğini bozdu: İstifadan vazgeçen İsmail Kartal için ilk sözler

Sarı-lacivertlilerde önceki akşam istifa eden İsmail Kartal'ın, bu kararından vazgeçtiği ve takımın başında olduğu duyuruldu. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'den Kartal'la ilgili açıklama geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-1'lik Roma maçı sonrası "istifa" eden Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dün Başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından "devam" kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli hocanın görevinin başında olduğunu açıkladı.

Kartal'ı istifa kararından vazgeçirmek adına süreci yöneten isimlerden olan Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Can Bartu Tesisleri'nde taraftarların İsmail Kartal ile ilgili sorusuna cevap verdi.

Oğuz Çetin

"HER ŞEY YOLUNDA"

Cumartesi sabahı erken saatlerde Samandıra'ya gelen Çetin, HT Spor'a yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda, gayet güzel. İsmail Hocamız burada" ifadelerini kulandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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