Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Oğuz Çetin sessizliğini bozdu: İstifadan vazgeçen İsmail Kartal için ilk sözler

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Oğuz Çetin sessizliğini bozdu: İstifadan vazgeçen İsmail Kartal için ilk sözler

Sarı-lacivertlilerde önceki akşam istifa eden İsmail Kartal'ın, bu kararından vazgeçtiği ve takımın başında olduğu duyuruldu. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'den Kartal'la ilgili açıklama geldi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-1'lik Roma maçı sonrası "istifa" eden Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dün Başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından "devam" kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli hocanın görevinin başında olduğunu açıkladı.

Kartal'ı istifa kararından vazgeçirmek adına süreci yöneten isimlerden olan Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Can Bartu Tesisleri'nde taraftarların İsmail Kartal ile ilgili sorusuna cevap verdi.

Oğuz Çetin
Başlık ResmiOğuz Çetin

"HER ŞEY YOLUNDA"

Cumartesi sabahı erken saatlerde Samandıra'ya gelen Çetin, HT Spor'a yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda, gayet güzel. İsmail Hocamız burada" ifadelerini kulandı.

ÖNERİLEN HABERLER
İsmail Kartal
SPOR

İsmail Kartal'ın istifasında 'şişe' bahane, asıl neden başka!
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
Trump İran için süre verdi!
"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Mansur Yavaş, ziyaretin ardından sessizliğini bozdu
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
100 bin TL yatıranın parası 245 bin TL'ye çıktı!
'ŞİMŞEKLER’E 11 İLDE OPERASYON
'ŞİMŞEKLER’E 11 İLDE OPERASYON
64 kişi gözaltında, 10 şirkete el konuldu
'KANITI YİNE GÖSTEREMEDİ'
'KANITI YİNE GÖSTEREMEDİ'
Kartal'ın verilmeyen 2 golünde karar doğru mu?
KÂR PAYINDA SON DURUM!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
500 bin TL’nin aylık getirisi kaç TL?
İNŞAAT BOŞLUĞUNA UÇTU
İNŞAAT BOŞLUĞUNA UÇTU
Telefonuna daldı, kabusu yaşadı!
FOÇA İÇİN “UYUM” VURGUSU
FOÇA İÇİN “UYUM” VURGUSU
AK Parti’ye geçişinin nedenini açıkladı
PAZARTESİ GÜNÜ SAAT DEĞİŞTİ
PAZARTESİ GÜNÜ SAAT DEĞİŞTİ
İşte yeni eğitim öğretim yılı için alınan tedbirler
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
Okan Buruk'un Kocaelispor maçı planı ortaya çıktı
ŞİMDİDEN SIRAYA GİRDİLER!
ŞİMDİDEN SIRAYA GİRDİLER!
Togg'un yeni modeli T6X'e sürpriz talip
40 DAKİKA YÜRÜYORLAR
40 DAKİKA YÜRÜYORLAR
TOKİ konutlarına yerleşen vatandaşa İBB işkencesi!
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
Bankaların yaptığı birçok kesintinin farkında değiliz
"HER AN HAZIRIZ"
Ermenistan Cumhurbaşkanı Türkiye'yi işaret etti!
'PREMİER LİG’DE DE OYNAR'
'PREMİER LİG’DE DE OYNAR'
Fenerbahçe’nin yıldızını eski hocaları anlattı
ÇİFTÇİNİN İMDADINA TMO YETİŞTİ!
ÇİFTÇİNİN İMDADINA TMO YETİŞTİ!
Tüccarın 2 katına alım yapacak
İSRAİL'İ KORKU SARDI
İSRAİL'İ KORKU SARDI
ABD'nin savaş gemisi yarışında Ankara sürprizi!
HAFTA TATİLİNDE ÇİFT ÖDEME YOK
HAFTA TATİLİNDE ÇİFT ÖDEME YOK
Yargıtay fazla mesaiye noktayı koydu
TÜRKİYE’DE ÜRETİME GELİYORLAR!
TÜRKİYE’DE ÜRETİME GELİYORLAR!
Çinli teknoloji devinden yatırım kararı
ÖKSÜRÜK, ANİ KİLO KAYBI...
ÖKSÜRÜK, ANİ KİLO KAYBI...
Kanser zannettiler, altından bambaşka bir şey çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2. dalgada gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2. dalgada gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaydet
Mercan Köşk nerede çekiliyor, hangi konakta? Mercan Köşk çekim yeri ve oyuncu kadrosu gündemde!
Mercan Köşk nerede çekiliyor, hangi konakta? Mercan Köşk çekim yeri ve oyuncu kadrosu gündemde!
Kaydet
40 kişinin yaralandığı tren kazasında sabotaj! Rayı söküp hattın üzerine koydular
40 kişinin yaralandığı tren kazasında sabotaj
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.