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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2. dalgada gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2. dalgada gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden açılan soruşturmada ikinci dalga operasyonun adli süreci tamamlandı. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kozinoğlu’nun mezarında ise ölüm nedeninin yeniden araştırılması amacıyla feth-i kabir işlemi gerçekleştirildi.

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Eski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü ile alakalı yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan 2. dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu olduğu esnada 2011 senesinde Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü ile alakalı yapılan soruşturma kapsamında 2. bir operasyon yapılmış, operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sona erdi. Şüpheliler, Silivri Adliyesine sevk edildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2. dalgada gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2. dalgada gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

2012’DEKİ TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI

Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 12 Kasım 2011’de rahatsızlanmasının ardından Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş, hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybettiği belirlenmişti.

O dönemde kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş; cezaevi, jandarma ve sağlık personeli ile Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları ve eşinin ifadeleri alınmıştı. Yürütülen soruşturma sonucunda 10 Nisan 2012’de kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının dosyayı yeniden incelemesinin ardından Silivri Sulh Ceza Hâkimliği, 26 Ağustos 2026’da takipsizlik kararını kaldırdı. Soruşturma yeniden açılırken dosya hakkında gizlilik kararı alındı ve özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2. dalgada gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2. dalgada gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

KAŞİF KOZİNOĞLU’NUN MEZARI AÇILDI

Soruşturmanın en kritik adımlarından biri de feth-i kabir işlemi oldu. Başlangıçta 11 Eylül’de yapılması planlanan ancak ertelenen işlem, 12 Eylül’de Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’nda gerçekleştirildi.

Üç adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından Kozinoğlu’nun mezarından kemik, toprak ve diğer örnekler alındı.

Alınan numunelerin; olay gününe ait cezaevi güvenlik kamerası görüntüleri, 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtları, hastaneye sevk ve tıbbi müdahale belgeleriyle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulunun, Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeni ile ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa hazırlaması öngörülüyor.

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Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı açıldı! Alınan örnekler adli tıpa verilecek
GÜNDEM

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı açıldı! Alınan örnekler adli tıpa verilecek
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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