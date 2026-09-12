Ermenistan Cumhurbaşkanı Türkiye'yi işaret etti! "Her an hazırız"

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ekonomik temaslar hız kazanırken Erivan'dan sınırın açılmasına yönelik peş peşe mesajlar geldi. Ermeni ve Türk iş dünyası sınır geçişlerinin açılması için ortak çağrı yaparken, Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan, ülkesinin "her an" hazır olduğunu açıkladı. Denize çıkışı bulunmayan Ermenistan'ın ulaştırma maliyetlerinin komşularından yaklaşık yüzde 30 yüksek olduğunu söyleyen Khaçaturyan, sınırın açılmasıyla Akdeniz'deki Türk limanlarından yararlanabileceklerini söyledi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ekonomik ilişkilerde karşılıklı temaslar hız kazanırken, iş dünyası da ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için harekete geçti.

İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım imkanlarının genişletilmesi hedeflenirken, sınır kapılarının açılması ve yeni ulaşım bağlantılarının kurulması talepleri öne çıktı.

Erivan'da düzenlenen Ermenistan-Türkiye iş forumunda Ermenistan Sanayiciler ve İşadamları Birliği ile Van Ticaret ve Sanayi Odası ortak bildiri yayımladı. Bildiride iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, sınır geçiş noktalarının açılması, ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi ve ortak yatırımların önünün açılması çağrısı yapıldı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Türkiyeyi işaret etti! Her an hazırız

TÜRKİYE İLE TİCARET İÇİN SINIR ÇAĞRISI

Ermenistan merkezli Armenpress'in yayımladığı ortak bildiride, sınırların açılmasının yalnızca ticaret açısından değil, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi bakımından da önemli olacağına dikkat çekildi:

"Sınır geçiş noktalarının açılması, yalnızca ticaretin teşvik edilmesi anlamına gelmekle kalmaz, aynı zamanda ilişkilerin normalleşmesine yönelik önemli bir adımdır. Ticaret, yatırım, turizm ve kültürel etkileşim için sınırların açılması, bölgenin ekonomik potansiyelinin hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır."

İş dünyası temsilcileri; turizm, lojistik, tarım, gıda, tekstil, sanayi ve hizmet sektörlerinde Türkiye ile Ermenistan arasındaki işbirliğinin artırılmasını istedi. Karşılıklı iş ziyaretlerinin ve şirketler arası görüşmelerin artırılması da öneriler arasında yer aldı.

VAN'I KAFKASYA'NIN TİCARET KÖPRÜSÜ OLARAK GÖSTERDİLER

Bildirinin Türkiye açısından en önemli bölümlerinden birini Van'a ilişkin değerlendirme oluşturdu. Kentin coğrafi konumunun bölgesel ticarette sağlayabileceği avantaja işaret edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Van, Türkiye ile Kafkasya arasında ticaret ve lojistik için doğal bir köprü haline gelebilir. Van ile Erivan arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel ticaretin gelişmesine ve iki halk arasındaki karşılıklı anlayışın pekiştirilmesine katkıda bulunacaktır."

Erivan'daki temasların yalnızca toplantılarla sınırlı kalmaması gerektiği de savunuldu. İş dünyası, karşılıklı ziyaretlerin devam etmesi, ticari bağların somut projelere dönüşmesi ve düzenli ticaret rotalarının oluşturulması çağrısı yaptı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Türkiyeyi işaret etti! Her an hazırız

"SINIR GEÇİŞ NOKTALARI HALKLARI VE EKONOMİLERİ BİRBİRİNE BAĞLAR"

Ortak bildirinin sonunda ekonomik ilişkilerin Türkiye-Ermenistan normalleşmesine sağlayabileceği katkıya vurgu yapıldı:

"Ermenistan Sanayiciler ve İşadamları Birliği ile Van Ticaret ve Sanayi Odası, ticaretin karşılıklı güveni güçlendirmenin en etkili araçlarından biri olduğu konusunda hemfikirdir. Sınır geçiş noktaları halkları ve ekonomileri birbirine bağlarken, ekonomik işbirliği uzun vadeli ilişkilerin kurulmasına katkıda bulunur."

Ermenistan Cumhurbaşkanı Türkiyeyi işaret etti! Her an hazırız

ERMENİSTAN CUMHURBAŞKANI "HER AN SINIRIN AÇILMASINA HAZIRIZ"

Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan da Türkiye ile sınır kapılarındaki altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve insanların, malların ve araçların geçişine hazır olduklarını söyledi.

Haçaturyan, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve sınırın açılmasını istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Her an, hatta şu anda bile sınırın açılmasına hazırız. Sınır kapılarında gerekli çalışmaların yapıldığını biliyorsunuz ve bunlar insanların, malların ve araçların geçişini sağlamaya hazır."

Khaçaturyan, diplomatik pasaport sahipleri ve üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik geçişlerin kolaylaştırılması konusunda da çeşitli öneriler sunduklarını söyledi.

TÜRKİYE İLE TİCARETTE SOMUT ADIMLAR

Ermenistan Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yılın başından bu yana ilerleme yaşandığını savundu. Demiryolu ticaretinde Kars-Ahılkelek güzergahının kullanılmaya başlandığını söyleyen Khaçaturyan, Ermeni araçlarının da plakalarını değiştirmeden Türkiye sınırından geçebildiğini ifade etti.

Khaçaturyan, Ermeni iş dünyasının Türkiye ile ticarette yaşanan değişimi hissetmeye başladığını belirterek şunları söyledi:

"Bu, ekonomik bağlarımızı güçlendirmek, ticareti artırmak ve nihayetinde alternatif bir pazara sahip olmak için yeni bir fırsat sunuyor. Tek bir pazara bağımlı olmanın veya yalnızca tek bir güzergah üzerinden çalışmanın ne anlama geldiğini gördük. Şimdi ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmemiz gerekiyor ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Türkiye yönü de bu sürecin bir parçası."

ERMENİSTAN'IN HESABI TÜRK LİMANLARI

Ermenistan açısından Türkiye güzergahının ekonomik önemini anlatan Khaçaturyan, ülkesinin denize kıyısının bulunmadığını hatırlattı. Ermenistan'da yapılan hesaplamalara göre ulaştırma maliyetlerinin komşu ülkelere kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha yüksek olduğunu söyleyen Khaçaturyan, Türkiye sınırının açılmasının bu konuda önemli bir imkan sağlayacağını ifade etti:

"Denize kıyısı olmayan bir ülke olmamıza rağmen Akdeniz'deki Türk limanlarını kullanma imkanına sahip olacağız."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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