Ömer Çelik'ten '12 Eylül' mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin bir mesaj paylaştı. Çelik, "Hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasbedildiği o karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"MİLLET VE DEVLET DÜŞMANI BİR SALDIRIDIR"

Çelik, paylaşımında darbelerin milli iradeye dönük bir saldırı olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi: "Demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan #12Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz. Her darbe millî iradeye ve insanlık onuruna dönük “millet ve devlet düşmanı” bir saldırıdır.

Hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasbedildiği o karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli egemenliğin alanını genişletme kararlılığımız tamdır. Demokrasi mücadelemizde bedel ödeyen tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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