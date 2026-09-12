Güllü'nün oğlu Tuğberk'ten kardeşi Tuğyan'a sert sözler: Kardeşliğimiz söz konusu değil

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümüyle ilgili görülecek davanın ilk duruşması öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Tuğyan ile herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değil" diyen Tuğberk, "Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Güllü'nün 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İkinci sanık Sultan Nur Ulu'nun ise 'Yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanıkların yargılanmasına 1 Ekim 2026'da başlanacak.

Güllü ve kızı Tuğyan

Yaşanan olay ve davanın yaklaşan ilk duruşması öncesinde Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Show Haber'e konuştu. Gülter, hem kardeşi Tuğyan hakkında hem de süreçle ilgili açıklamalar yaptı.

Kardeşini cezaevinde hiçbir şekilde ziyaret etmediğini belirten Tuğberk Yağız Gülter şu ifadeleri kullandı:

"KARDEŞLİĞİMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Davaya gittiğim zaman onun kardeşi olarak değil, annemin oğlu olarak bulunacağım. O orada tek başına kalacak. Sonucu ne olursa olsun herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir. Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması. Gerçek neyse ortaya çıksın. Anneme biri zarar verdi mi, vermedi mi?"

Tuğberk Yağız Gülter

"SORU İŞARETLERİ ORTADAN KALKSIN"

Kardeşiyle aralarındaki gerginliğin eskiye dayandığının altını çizen Tuğberk, "Benim için son noktaydı ama bundan öncesinde de anneme olan tavırları, anneme olan davranışları bizim birçok kavgamızın sebebiydi. Soru işaretleri ortadan kalksın ki ben sonunda acımla baş başa kalayım. Annemin yanına gittiğimde bu sefer rahatlayabileyim. Benim canımın nasıl yandığını bir ben, bir Allah, bir de yakınımdakiler biliyor" diyerek yaşadığı üzüntüyü ifade etti.

TEYZESİNİ DE İSTEMEDİ

Teyzesiyle ilgili de konuşan Tuğberk, duruşma günü teyzesini yanında istemediğini belirterek, "Anneme sözlü ve fiziki şekilde şiddetleri, hakaretleri mevcut olan bir kadının, aynı gün duruşma günü benim yanımda durmasının bir mantığı yok" diye konuştu.

Gerçeğin açığa çıkması için çabaladığını ifade eden Tuğberk, duruşmada tanık olarak avukat Burçe Gözeler, Güllü'nün asistanı Çiğdem Emir ve Sultan Nur Ulu'nun dinlenmesi için dilekçe verdiğini kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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