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Ekonomi

ABD'de bütçe açığında dikkat çeken düşüş

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ABD'de bütçe açığında dikkat çeken düşüş

ABD federal hükümetinin bütçe açığı ağustos ayında 167 milyar dolara gerileyerek piyasa beklentisinin altında kaldı. Aylık açık yıllık bazda yüzde 52 azalırken, 11 aylık toplam açık 1,97 trilyon dolara yükseldi.

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ABD federal hükümetinin bütçe açığı, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 azalarak 167 milyar dolara geriledi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın yayımladığı ağustos ayı bütçe dengesi raporuna göre 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek 2026 mali yılının 11. ayında 167 milyar dolarlık bütçe açığı verildi.

Federal hükümetin bütçe açığı geçen yılın ağustos ayında 345 milyar dolar olmuştu. Piyasa beklentisi ise ağustosta bütçe açığının 221 milyar dolar olması yönündeydi.

ABDde bütçe açığında dikkat çeken düşüş
Başlık ResmiABDde bütçe açığında dikkat çeken düşüş

GELİRLER ARTTI

Federal hükümetin gelirleri ağustosta yıllık bazda yüzde 5 artarak 360 milyar dolara yükseldi. Harcamalar ise aynı dönemde yüzde 24 azalarak 527 milyar dolara geriledi.

11 AYLIK AÇIK 1,97 TRİLYON DOLAR

2026 mali yılının ilk 11 ayı itibarıyla federal hükümetin toplam bütçe açığı 1,97 trilyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde hükümetin gelirleri yüzde 3 artışla 4,85 trilyon dolara, harcamaları ise yüzde 2 yükselişle 6,81 trilyon dolara çıktı. Böylece 11 aylık bütçe açığı, 2025 mali yılının aynı dönemindeki seviyeye yakın gerçekleşti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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