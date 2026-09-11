ABD Başkanı Trump'tan 11 Eylül mesajı: O tarihi unutmayacağız, işte bu yüzden savaşıyoruz
ABD Başkanı Trump, 11 Eylül'ü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "11 Eylül'den sonra kumaşımızı göstermiştik, bugün de gösteriyoruz. O tarihi unutmayacağız, işte bu yüzden savaşıyoruz." dedi
ABD Başkanı Trump, 11 Eylül'ü Anma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"11 Eylül'den sonra kumaşımızı göstermiştik, bugün de gösteriyoruz. O tarihi unutmayacağız, işte bu yüzden savaşıyoruz. İyi olan her şeyi yok etmeye çalışan bu alçaklığı asla unutmayacağız. Ama aynı şekilde ABD'nin bu korkunç kötülüğe cevap verdiğini de unutmayalım. Akıllı olmalıyız, uyanık olmalıyız. Her şeyden daha güçlü, her şeyden daha güçlüyüz, daha güçlü olmalıyız." ifadelerinde bulundu.
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