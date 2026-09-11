Zabıtaya yakalanan dilenciden ilginç tepki! Kameraları görünce böyle alkışladı

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Kırıkkale'de vatandaşların duygularını istismar eden kişilere yönelik zabıta ekiplerince düzenlenen denetimlerde yakalanan dilenciler, haklarında idari işlem yapılmak üzere müdürlüğe götürüldü. Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesilen ve haksız kazançlarına el konulan gruptaki bir dilencinin, kendilerini görüntüleyen gazetecileri alkışlayarak protesto etmesi ilginç anlara sahne oldu. Kırıkkale Belediyesi yetkilileri, duygu sömürüsüne karşı kentteki denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kırıkkale Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKırıkkale

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