Var Mısın Yok Musun yeni bölümünün atv yayın akışında yer almaması yarışmanın takipçilerini yeni yayın tarihine çevirdi. Eylül ayıyla birlikte kanalın yeni sezon programına geçmesi sonrası ekranlara gelmeyen yarışmanın final yapıp yapmadığı ve Var Mısın Yok Musun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor.

Yaz döneminde izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun, eylül ayının ikinci haftasında yayın akışında yer almadı. Programın son bölümlerinin ardından yeni bölüm takviminin açıklanmaması "Var Mısın Yok Musun bitti mi, neden yok?" aramalarını gündeme taşırken gözler kanalın yeni yayın planına çevrildi.

VAR MISIN YOK MUSUN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Var Mısın Yok Musun'un final yaptığına ilişkin atv tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Yarışmanın eylül ayının ikinci haftasında ekrana gelmemesinin ardından yayın gününün değişip değişmediği de merak konusu oldu. Ancak 11 Eylül itibarıyla atv tarafından programın sona erdiğini doğrulayan bir final duyurusu yapılmadığı gibi yeni yayın gününe ilişkin resmi bir açıklama da paylaşılmadı. Yeni sezon yayın düzeninin başlamasıyla birlikte programın da yayın takvimine eklenmesi bekleniyor.

Var Mısın Yok Musun neden yok, bitti mi? Yeni bölüm tarihi merak ediliyor

VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Var Mısın Yok Musun yeni bölüm tarihi henüz açıklanmadı. Dizi yaz döneminde salı ve çarşamba günleri ekrana geliyordu. Yeni sezonda ABİ dizisinin ekranlara dönmesi ve Aşk ve Taht dizisinin başlamasıyla programın hangi gün yayınlanacağı belli olmadı.

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