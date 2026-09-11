Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Var Mısın Yok Musun neden yok, bitti mi? Yeni bölüm tarihi merak ediliyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Var Mısın Yok Musun neden yok, bitti mi? Yeni bölüm tarihi merak ediliyor

Var Mısın Yok Musun yeni bölümünün atv yayın akışında yer almaması yarışmanın takipçilerini yeni yayın tarihine çevirdi. Eylül ayıyla birlikte kanalın yeni sezon programına geçmesi sonrası ekranlara gelmeyen yarışmanın final yapıp yapmadığı ve Var Mısın Yok Musun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor.

Kaydet
a- | +A

Yaz döneminde izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun, eylül ayının ikinci haftasında yayın akışında yer almadı. Programın son bölümlerinin ardından yeni bölüm takviminin açıklanmaması "Var Mısın Yok Musun bitti mi, neden yok?" aramalarını gündeme taşırken gözler kanalın yeni yayın planına çevrildi.

VAR MISIN YOK MUSUN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Var Mısın Yok Musun'un final yaptığına ilişkin atv tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Yarışmanın eylül ayının ikinci haftasında ekrana gelmemesinin ardından yayın gününün değişip değişmediği de merak konusu oldu. Ancak 11 Eylül itibarıyla atv tarafından programın sona erdiğini doğrulayan bir final duyurusu yapılmadığı gibi yeni yayın gününe ilişkin resmi bir açıklama da paylaşılmadı. Yeni sezon yayın düzeninin başlamasıyla birlikte programın da yayın takvimine eklenmesi bekleniyor.

Var Mısın Yok Musun neden yok, bitti mi? Yeni bölüm tarihi merak ediliyor
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun neden yok, bitti mi? Yeni bölüm tarihi merak ediliyor

VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Var Mısın Yok Musun yeni bölüm tarihi henüz açıklanmadı. Dizi yaz döneminde salı ve çarşamba günleri ekrana geliyordu. Yeni sezonda ABİ dizisinin ekranlara dönmesi ve Aşk ve Taht dizisinin başlamasıyla programın hangi gün yayınlanacağı belli olmadı.

İLGİLİ HABERLER
Usta oyuncu Çetin Tekindor hastaneye yatırıldı! Çirkin dizisinde sürpriz değişiklik
MAGAZİN
Usta oyuncu Çetin Tekindor hastaneye yatırıldı! Çirkin dizisinde sürpriz değişiklik
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
4'ÜNCÜ KARTAL DÖNEMİ BİTTİ
4'ÜNCÜ KARTAL DÖNEMİ BİTTİ
Fenerbahçe'de "istifa" bilmecesi sona erdi
"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Ziyarete katılmamıştı! CHP'den Yavaş'a sitem
Emin olmak
"BAKAN'A TALİMAT VERDİM"
O kente gelecek yatırımları tek tek sıraladı
FAİZSİZ 3 MİLYON TL!
FAİZSİZ 3 MİLYON TL!
İşte aylık taksit tutarları
ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
Pehlivanları alnından öpen başkan sessizliğini bozdu
DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE!
DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE!
Husiler stratejik adayı ele geçirdi
KATLİAMIN SEBEBİ 350 BİN DOLAR
KATLİAMIN SEBEBİ 350 BİN DOLAR
Ev sahibi çifti öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
13 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ
13 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ
Dilek Kalkan soruşturmasında 7 gözaltı
OSIMHEN VE LEAO VURGUSU
OSIMHEN VE LEAO VURGUSU
Sporting'in eski golcüsü Saleiro'dan G.Saray sözleri
TARİHİ ZULMÜN BELGELERİ
TARİHİ ZULMÜN BELGELERİ
Bakanlık Yunan mezalimini paylaştı
DİYARBAKIR'DA YOĞUN İLGİ
DİYARBAKIR'DA YOĞUN İLGİ
Tarihi meydanda vatandaşlarla koyu sohbet
ICARDI SÜRPRİZİ
ICARDI SÜRPRİZİ
Resmi teklif aldı, imza için tek şartı ortaya çıktı
SADECE 15 MODEL KALDI!
SADECE 15 MODEL KALDI!
Sıfır SUV almak isteyenler dikkat
EL NINO VURDU!
EL NINO VURDU!
Fiyatı yüzde 30 yükseldi
"1000 YIL CEZA VERİN"
Seçil Erzan’dan Arda Turan çıkışı
KİRA ZAMMI VE ÖDEME DETAYI...
KİRA ZAMMI VE ÖDEME DETAYI...
15 soru ve cevapta kiralık konut projesi
C31K'YA BÜYÜK OPERASYON!
C31K'YA BÜYÜK OPERASYON!
22 ilde düğmeye basıldı
6 CİNAYET DAHA AYDINLATILDI
6 CİNAYET DAHA AYDINLATILDI
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu!
TCMB'DEN MESAJ VAR!
TCMB'DEN MESAJ VAR!
Para çekmek için doğru zaman mı?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bilecik'te camilere dadanan hırsız Kırıkkale'de yakalandı! 3 günde 3 yardım kutusunu soydu
Bilecik'te camilere dadanan hırsız Kırıkkale'de yakalandı! 3 günde 3 yardım kutusunu soydu
Kaydet
Zabıtaya yakalanan dilenciden ilginç tepki! Kameraları görünce böyle alkışladı
Zabıtaya yakalanan dilenciden ilginç tepki! Kameraları görünce böyle alkışladı
Kaydet
ABD Başkanı Trump'tan 11 Eylül mesajı: O tarihi unutmayacağız, işte bu yüzden savaşıyoruz
ABD Başkanı Trump'tan 11 Eylül mesajı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.