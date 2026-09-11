CHP'den Mansur Yavaş'a sitem: Ziyaretimize katılmaması büyük hayal kırıklığı

CHP'den istifa edip başka partiye geçeceği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Gündeme dair konuşan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Yavaş'ın Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette bulunmaması büyük bir hayal kırıklığıdır" dedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak'a, CHP'den istifa etme ihtimali konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş soruldu.

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin programına katılmayan, YENİ Parti'ye katılacağı iddia edilen Yavaş; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ederek dikkatleri üzerine çekmişti.

"BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

CHP Grup Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı görüşmeye ilişkin soruya, "Partimizin 103'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır, gerçekten de büyük bir hayal kırıklığıdır. CHP tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini milletimize bırakıyorum" cevabını verdi.

CHPden Mansur Yavaşa sitem: Ziyaretimize katılmaması büyük hayal kırıklığı

"TRANSFER İLE İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMA DIŞINDA BİR DUYUMUMUZ YOK"

Mansur Yavaş'ın AK Parti veya Yeni Parti'ye transfer olabileceği iddialarına ilişkin Öztrak, "Ben Mansur Yavaş'ın ne yapacağına dönük bir şey söyleme durumunda değilim. Ancak kendi görüşlerimi ve partimizin duruşunu açıkladım. Transfer ile ilgili Yavaş'ın yaptığı açıklama dışında bir duyumumuz yok. Dolayısıyla o açıklamaya saygı göstermek durumundayız; ama az önce söylediğim gibi o açıklamanın takdirini de milletimize bırakırız" ifadelerini kullandı.

CHPden Mansur Yavaşa sitem: Ziyaretimize katılmaması büyük hayal kırıklığı





| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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