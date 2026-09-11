Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, devlet bakımı ve koruması altında bulunan 7 çocuğu yakınlarıyla kavuşturdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'nin başkenti Şam'da, devlet bakımı ve koruması altında bulunan 7 çocuğu ailelerine kavuşturdu. Bakan Göktaş dün Suriye’nin başkenti Şam’da devlet bakımı ve koruması altında olan çocukların yeni yerleşim yeri Hayat melodisi yetimhanesinin de bulunduğu bir takım ziyaretlerde bulundu. Temaslarında Bakan Göktaş’a Suriyeli mevkidaşı Hind Kabavat, Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz da eşlik etti. İki bakan, yetimhanede ziyaret sonrasında çocukların Suriyeli yetkililere tesliminin ardından basın açıklaması yaptı.

Türkiye, devlet korumasındaki 7 çocuğu Suriyeli yetkililere teslim etti

GÖKTAŞ: DÖNÜŞLER PEYDERPEY SÜRECEK

Göktaş, Türkiye'de koruma ve bakım altında bulunan, Suriye'de aile bağları olan çocukların gönüllü geri dönüş sürecine ilişkin olarak, "Sosyal inceleme sonrasında geri dönüş kapsamında 3 kız, 4 erkek çocuğumuzu Suriye devletine emanet ettik. Onların burada aile bağları var. Bu kapsamda da sosyal hizmetler anlamında Hint kardeşimizle birlikte mayıs ayında imzaladığımız mutabakat zaptı kapsamında bir gönüllü geri dönüş süreci başlatmıştık" dedi. Göktaş, Türkiye ile Suriye arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında birçok alanda işbirliğinin sürdürüleceğini belirterek, çocukların üstün yararı gözetilerek gönüllülük esasına dayalı geri dönüşlerin devam edeceğini kaydetti. Gerekli sosyal inceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından diğer çocuk gruplarının da peyderpey Suriye'ye döneceğini ifade eden Göktaş, “Kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik çalışmaların da Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte geliştirilecektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye, devlet korumasındaki 7 çocuğu Suriyeli yetkililere teslim etti

KABAVAT: TAŞ VE BETONDAN ÖNCE İNSAN GELİYOR

Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat da Türkiye'den bir kadın bakanın Suriye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin Suriye'deki savaş ve kriz yıllarında milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kabavat, Türkiye'ye bu süreçte gösterdiği destek ve ev sahipliği için teşekkür etti.

Türkiye, devlet korumasındaki 7 çocuğu Suriyeli yetkililere teslim etti

Yeniden imar çalışmalarının yalnızca fiziki yapıların onarılması şeklinde ele alınmaması gerektiğini vurgulayan Kabavat, "Bizim yeniden imar konusundaki mesajımız her zaman sadece binaların yeniden inşa edilmesiyle sınırlı değil. İnsanları da yeniden inşa etmeliyiz. Taş ve betondan önce insan geliyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine ve Büyükelçi Nuh'a teşekkür eden Kabavat, çocukların kabul edileceği Hayat melodisi yetimhanesine de teşekkürlerini iletti. Merkezin çocukların ailelerine yeniden kavuşmaları ve geleceklerinin korunması açısından önemli olduğunu söyleyen Kabavat, çocuklar için Arapça derslerinin başlatılacağını ve Türkiye ile ilgili tercüme hizmetlerinin sağlanacağını belirtti. Kabavat, konuşmasının sonunda çocuklara, "Çocuklarımız, hoş geldiniz" diye seslendi.

| Kaynak: AKİF BÜLBÜL Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: AKİF BÜLBÜL

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