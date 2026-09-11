Bakan Fidan Diyarbakır'da! Tarihi meydanda vatandaşlarla oturup sohbet etti

Ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, cuma namazını tarihi Ulu Cami'de kıldı. Çevredekilerin yoğun ilgi gösterdiği Fidan, namaz çıkışı meydanda vatandaşlarla oturup sohbet etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır’a geldi. Bakan Fidan, cuma namazını eda etmek üzere Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camiye geldi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bakan Fidan’ın gelişi öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Girişte X-ray cihazı kullanılırken, el detektörüyle de çantalar didik didik arandı. Yine camiyi gören yüksek yerlerde keskin nişancı özel harekat ekipleri güvenlik önlemi aldı. Fidan, Cuma namazını buradaki tarihi Ulu Camide kıldı.

Bakan Fidan Diyarbakırda! Tarihi meydanda vatandaşlarla oturup sohbet etti

NAMAZI ULU CAMİ'DE KILDI

Cami girişi ve etrafında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlar da X-ray cihazından geçerek camiye alındı. Cuma namazı çıkışında Bakan Fidan, Gazi Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Bakan Fidan Diyarbakırda! Tarihi meydanda vatandaşlarla oturup sohbet etti

VATANDAŞLARLA OTURDU

Esnafa hayırlı işler dileyen Bakan Fidan, vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Bakan Fidan'ın esnaf ziyaretine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. O anlar sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Bakan Fidan Diyarbakırda! Tarihi meydanda vatandaşlarla oturup sohbet etti

Bakan Fidan, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etmek üzere bölgeden ayrıldı.

Bakan Fidan Diyarbakırda! Tarihi meydanda vatandaşlarla oturup sohbet etti

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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