Gelinim Mutfakta 11 Eylül 2026 hafta finaliyle birlikte 10 altın bilezik için verilen mücadelede sona gelindi. Tuğba, Cemile, Yeşim ve Beyza'nın hafta boyunca topladığı puanlara final gününün sonuçları da eklenecek. Günün puan durumu, bilezikleri kazanan yarışmacı ve Gelinim Mutfakta'ya veda edecek isim final bölümünde belli olacak.

Gelinim Mutfakta'da 7-11 Eylül haftasının kazananını belirleyecek final bölümü ekranlara geliyor. Dört gelinin bu hafta son kez tezgah başına geçtiği bölümde kayınvalidelerin vereceği puanlar haftalık sıralamanın son halini belirleyecek. En yüksek toplam puana ulaşan yarışmacı 10 altın bileziği kazanırken, haftanın sonunda yarışmadaki son durum da netleşecek.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 11 Eylül 2026 Cuma günü haftanın finali gerçekleştiriliyor. Hafta boyunca yemeklerini hazırlayarak kayınvalidelerden puan toplayan Tuğba, Cemile, Yeşim ve Beyza, final gününde 10 altın bileziğin sahibi olabilmek için son kez yarışıyor.

Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan isim henüz belli olmadı. Final bölümündeki tadım ve puanlama tamamlandıktan sonra haftanın toplam puanları hesaplanacak ve en yüksek puana ulaşan gelin bileziklerin sahibi olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 11 Ağustos puan durumu ve elenen gelin

11 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

11 Eylül Gelinim Mutfakta'da elenen gelin henüz açıklanmadı. Haftanın finalinde günlük puanların haftanın önceki dört gününde alınan puanlara eklenmesiyle sıralamanın son hali ortaya çıkacak. Haftayı en düşük toplam puanla tamamlayan yarışmacının durumu final bölümünde belli olacak.

Final öncesindeki son bölümde Yeşim 18 puanla birinci olurken Cemile 14, Tuğba 13 ve Beyza 10 puan aldı. Böylece yarışmacılar cuma günkü kritik puanlama öncesinde haftalık sıralamadaki yerlerini güçlendirmek için mücadeleyi sürdürdü.

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? 11 Ağustos puan durumu ve elenen gelin

11 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 11 Eylül 2026 puan durumu henüz kesinleşmedi. Cuma günü hazırlanan yemeklerin tadımının ardından kayınvalidelerin vereceği puanlarla hem günün sıralaması hem de 7-11 Eylül haftasının toplam puan tablosu belli olacak. Final sonuçları aynı zamanda bilezikleri kazanan gelini ve haftanın son sırasındaki yarışmacıyı belirleyecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası