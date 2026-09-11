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Dünya

Korkunç görüntü Vietnam'dan! Kesilen ağaç motosikletlinin üzerine devrildi

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Vietnam’da kesilen bir ağaç, yoldan motosikletiyle geçen 68 yaşındaki sürücünün üzerine devrildi. Ağacın altında kalan sürücü hayatını kaybederken olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Korkunç kaza, Vietnam’ın Thanh Hoa eyaletinde kesilen bir ağacın devrilmesi sonucu meydana geldi. Motosikletiyle yoldan geçen bir kişi, üzerine devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Korkunç görüntü Vietnamdan! Kesilen ağaç motosikletlinin üzerine devrildi
Başlık ResmiKorkunç görüntü Vietnamdan! Kesilen ağaç motosikletlinin üzerine devrildi

Yerel medyada yer alan bilgilere göre Nguyen Quang Tho isimli bir kişinin, Nguyen Quang Hao’nun evinin girişinde ücret karşılığında bir akasya ağacını kestiği belirtildi.

68 YAŞINDAKİ ADAM KURTARILAMADI

Kesim sırasında devrilen ağaç, yoldan motosikletiyle geçen 68 yaşındaki Le Dinh Th.’nin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, ağır yaralı sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korkunç görüntü Vietnamdan! Kesilen ağaç motosikletlinin üzerine devrildi
Başlık ResmiKorkunç görüntü Vietnamdan! Kesilen ağaç motosikletlinin üzerine devrildi

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Thanh Hoa Eyalet Polisi Trafik Polisi Birimi ve Kriminal Teknik Birimi de incelemeye dahil edildi. Yetkililerin, ağacın devrilmesine yol açan koşullar ve olayda sorumluluğu bulunan kişilerle ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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