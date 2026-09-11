Serhat Kılıç'ın rolü başka oyuncuya verildi! Ali Erkazan’dan çarpıcı yorum

Teşkilat dizisinde Serhat Kılıç'ın hayatını kaybetmesinin ardından Yadigar karakterinin başka bir oyuncuya verilmesi tartışmaya neden oldu. Konuyla ilgili geçmişten bir örnek veren Ali Erkazan, yıllar önce Mümtaz Sevinç'in rolünü devam ettirme teklifini neden reddettiğini anlattı.

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın vefatının ardından Teşkilat’ta canlandırdığı Yadigar karakterinin akıbeti de merak konusu oldu. Yapım ekibinin, karakteri dizide devam ettirme kararı aldığı ve rol için Savaş Özdemir ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi sevilen yapımlarla tanınan Savaş Özdemir'in Yadigar karakterini devralması sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Bazı izleyiciler, bir oyuncunun vefatının ardından canlandırdığı karakterin başka bir isim tarafından devam ettirilmesini eleştirirken, konu hakkında ünlü isimlerden de açıklamalar geldi.

ALİ ERKAZAN'DAN DİKKAT ÇEKEN ÖRNEK

Oyuncu Ali Erkazan da yıllar önce yaşadığı benzer bir olayı gündeme getirdi. Erkazan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyuncu Mümtaz Sevinç'in ölümünün ardından kendisine gelen bir tekliften söz etti.

Serhat Kılıçın rolü başka oyuncuya verildi! Ali Erkazan’dan çarpıcı yorum

Erkazan, yıllar önce Osman Yağmurdereli'nin kendisini arayarak, hayatını kaybeden Mümtaz Sevinç'in rolünü devam ettirmesini teklif ettiğini belirtti. Ancak ünlü oyuncu, aynı karakteri başka bir oyuncunun canlandırmasının doğru olmayacağını düşündüğünü ifade ederek teklifi kabul etmediğini anlattı.

Serhat Kılıçın rolü başka oyuncuya verildi! Ali Erkazan’dan çarpıcı yorum

"BUNU YAPAMAM" DEYİP GERİ ÇEVİRMİŞ

Ali Erkazan, yaşadığı olayı şu sözlerle aktardı:

"Yıllar önce, Mümtaz Sevinç sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülüp rahmetli olunca, rahmetli Osman Yağmurdereli beni arayıp rolü devam ettirmemi teklif ettiğinde, 'Ben bunu yapamam, yeni bir karakter yazın, seve seve oynarım' deyip teklifi geri çevirmiştim."

Serhat Kılıçın rolü başka oyuncuya verildi! Ali Erkazan’dan çarpıcı yorum

MÜMTAZ SEVİNÇ NEDEN ÖLDÜ?

Mümtaz Sevinç, 24 Ocak 2006'da İstanbul Üsküdar'daki evinde sevgilisi Banu Daldır tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Daldır'ın Sevinç'i bıçakladığı, daha sonra ise polisi arayarak teslim olduğu belirtildi. Olayla ilgili dönemin haberlerinde, Sevinç'in sevgilisinden ayrılmak istediği de öne sürüldü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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