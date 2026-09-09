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Teşkilat’ta Serhat Kılıç’ın yerine gelecek isim belli oldu

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Teşkilat’ta Serhat Kılıç’ın yerine gelecek isim belli oldu

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç'ın, “Teşkilat” dizisinde oynayacağı Yadigar karakterini kimin devralacağı belli oldu. Geçen salı günü afiş çekimine katılan Kılıç, dizinin yeni sezonundaki ilk çekim gününde ise sete gidememişti.

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TRT 1 ekranlarında önümüzdeki haftalarda 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan “Teşkilat” dizisinin ekibi, Kılıç'ın sete gelmemesi üzerine kendisine ulaşmaya çalıştı. Oyuncuya ilerleyen saatlerde sevgilisi aracılığıyla ulaşıldı.

YADİGAR ROLÜ İÇİN YENİ İSİM

Kılıç'ın boyun fıtığı nedeniyle ağrılarının arttığı ve kendisini iyi hissetmediği öğrenildi. Daha sonra oyuncunun menajeri, yapım şirketine Kılıç'ın yaklaşık 3 hafta fizik tedavi görmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine yapım ekibi, Yadigar karakteri için başka bir oyuncuyla devam etme kararı aldı.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre Serhat Kılıç'ın oynadığı Yadigar karakterini canlandıracak isim de belli oldu. “Kurtlar Vadisi” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi sevilen yapımlarda rol alan Savaş Özdemir'in “Teşkilat” ekibiyle el sıkıştığı öğrenildi.

Teşkilat’ta Serhat Kılıç’ın yerine gelecek isim belli oldu
Başlık ResmiTeşkilat’ta Serhat Kılıç’ın yerine gelecek isim belli oldu

Daha önceki sezonlarda da “Teşkilat”tan teklif aldığı konuşulan Özdemir, yeni sezonda Yadigar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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