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Dünya

Japonya'yı sel vurdu! Kanalizasyonlar taştı, sular araçları yuttu: Yaralılar var

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Japonya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları ve taşkınlarda en az 23 kişi yaralanırken, 200 araç ise sular altında kaldı. Birçok bölgede kanalizasyonların taştığı ve yer altı sistemlerinin çöktüğü görülürken, yetkililerden muhtemel felaketlere karşı hazırlıklı olma çağrısı yapıldı.

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Japonya'da dün etkili olan şiddetli yağışların bilançosu netleşmeye başladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Aichi eyaletinde meydana gelen sel baskınları ve taşkınlarda en az 23 kişi yaralanırken, 200 araç ise sular altında kaldı. Birçok bölgede kanalizasyonların taştığı görülürken, kentte maddi hasar meydana geldi. Geçici su kesintileri yaşandı ve tren seferlerinde aksamalar bildirildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde bir marketi su basarken, raflardaki ürünlerin sel sularında adeta yüzdüğü görüldü.

Ülkeyi sel vurdu! Kanalizasyonlar taştı, sular araçları yuttu: Yaralılar var
Başlık ResmiÜlkeyi sel vurdu! Kanalizasyonlar taştı, sular araçları yuttu: Yaralılar var

YÜZLERCE SPORCU TAHLİYE EDİLDİ

Asya Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Nagoya şehrinde bulunan yüzlerce sporcu da geçici olarak konakladıkları yerlerden tahliye edildi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), şiddetli yağışların Tokai ve Kanto-Koshin bölgelerinde etkisini sürdüreceği konusunda uyararak, muhtemel sel baskınları, toprak kaymaları ve nehir taşkınlarına karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

Japonyayı sel vurdu! Kanalizasyonlar taştı, sular araçları yuttu: Yaralılar var
Başlık ResmiJaponyayı sel vurdu! Kanalizasyonlar taştı, sular araçları yuttu: Yaralılar var

13 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇMIŞTI

Japonya'da yaz boyunca etkili olan şiddetli yağışlar birçok bölgede hayatı olumsuz etkilemişti. Chiba eyaletinde 13 Ağustos gecesi kayda geçen rekor düzeydeki yağışların neden olduğu sel baskınlarında en az 13 kişi hayatını kaybetmişti. En az 2 bin 314 yapı ile 2 bin 700 aracın sular altında kaldığı açıklanmıştı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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