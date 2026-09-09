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Serhat Kılıç’ın vefatının ardından ortaya çıktı! Yıllar önce Seksenler’e vedası yürek burktu

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Serhat Kılıç’ın vefatının ardından, Seksenler dizisinin yönetmeni Müfit Can Saçıntı’dan yıllar öncesine ait duygusal bir paylaşım geldi. Kılıç’ın dizi setine vedasında söylenen “Cenaze namazı gibi oldu”, “Nasıl bilirdiniz?” ve “İyi bilirdik” sözleri izleyenleri duygulandırdı. Ünlü oyuncunun sesi titreyerek yaptığı veda yürek burktu.

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Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Serhat Kılıç’ın ani vefatı, sevenlerinin yanı sıra yıllarca aynı seti paylaştığı dostlarını da hüzne boğdu.

Seksenler dizisinin Ergun Plak’ı, Söz’ün Çolak’ı ve Ezel’in Selim’i olarak hafızalara kazınan Serhat Kılıç, kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterleri üstlendi. Ünlü oyuncu, 5 Eylül’de İstanbul Kağıthane’deki evinde 51 yaşında hayatını kaybetti.

Serhat Kılıç’ın vefatının ardından ortaya çıktı! Yıllar önceki Seksenler’e vedası yürek burktu
Başlık ResmiSerhat Kılıç’ın vefatının ardından ortaya çıktı! Yıllar önceki Seksenler’e vedası yürek burktu

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kılıç’tan uzun süre haber alamayan kız arkadaşı Özlem E., durumdan şüphelenerek oyuncunun Kağıthane’deki evine gitti. Eve giren Özlem E., Kılıç’ı salondaki koltukta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Serhat Kılıç’ın vefatının ardından ortaya çıktı! Yıllar önceki Seksenler’e vedası yürek burktu
Başlık ResmiSerhat Kılıç’ın vefatının ardından ortaya çıktı! Yıllar önceki Seksenler’e vedası yürek burktu
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Ünlü oyuncuya son görev! Evinde ölü bulunan Serhat Kılıç defnedildi
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Ünlü oyuncuya son görev! Evinde ölü bulunan Serhat Kılıç defnedildi

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk incelemelerde oyuncunun göz çevresi, kolları ve bacaklarında morluklar olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde vücudunda herhangi bir kesi, açık yara ya da belirgin darp izine rastlanmadı. Kılıç’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

SERHAT KILIÇ İÇİN SON GÖREV

Kılıç’ın ölümünün ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik adli süreç başlatılırken, 7 Eylül’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sanatçı dostlarının ve sevenlerinin katıldığı bir anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Kılıç’ın naaşı, memleketi Ankara’ya gönderildi.

Serhat Kılıç’ın vefatının ardından ortaya çıktı! Yıllar önceki Seksenler’e vedası yürek burktu
Başlık ResmiSerhat Kılıç’ın vefatının ardından ortaya çıktı! Yıllar önceki Seksenler’e vedası yürek burktu

Usta oyuncu, bugün 8 Eylül’de Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, yakınları ve sanatçı dostlarının katıldığı cenaze töreninin ardından Kılıç’ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SEKSENLER EKİBİNE BÖYLE VEDA ETMİŞ

Serhat Kılıç’ın defnedildiği gün, oyuncunun hafızalara kazındığı yapımlardan Seksenler’in yönetmeni Müfit Can Saçıntı’dan yıllar öncesine ait, yürek burkan bir paylaşım geldi.

Müfit Can Saçıntı, Serhat Kılıç’ın Ergun Plak karakterine ve Seksenler ekibine veda ettiği gün yaptığı konuşmayı paylaştı. Sesi titreyen Kılıç’ın ekip arkadaşlarından helallik istediği anlar, bugün çok daha farklı bir anlam kazandı.

Serhat Kılıç’ın vefatının ardından ortaya çıktı! Yıllar önceki Seksenler’e vedası yürek burktu
Başlık ResmiSerhat Kılıç’ın vefatının ardından ortaya çıktı! Yıllar önceki Seksenler’e vedası yürek burktu
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“CENAZE NAMAZI GİBİ NE ÖYLE?”

Yıllarca aynı seti paylaştığı ekip arkadaşlarına tek tek teşekkür eden Kılıç, konuşmasında Seksenler dizisinin kendisi için yalnızca bir iş olmadığını samimi sözlerle anlattı.

“Sanmıyorum bir daha herhangi bir sette bu kadar, yani uzun kalacağımı sanmıyorum. Bu kadar benimseyeceğimi de çok fazla sanmıyorum. Hayatım boyunca unutmayacağım. Yediğimiz yemekleri de unutmayacağım. İçtiğimiz rakıları da unutmayacağım. Kostümünden hakikaten setçisine kadar verdiğiniz emeği asla unutmayacağım.
Hiçbirinizle vedalaşmıyorum. Çünkü başka setlerde mutlaka bir araya geleceğiz, biliyorum. Çünkü siz işinizi iyi yapıyorsunuz. Çünkü her şeyden önce çok iyi insanlarsınız. En kıymetlisi ve bence en pahalısı bu. Önce insan olmak gerekiyor ve hepiniz tek tek insansınız.

Halil İbo’dan başlayarak Müfit’e kadar hepiniz insansınız. Bence önemli olan bu. Benim de en çok övündüğüm şey bu. Ergun Plak değil. Önce insan olmak.

Çok şey öğrendim sizden ve sayenizde çok büyüdüm. Geldiğimde de çok çocuk değildim. İşimi hiç bilmiyor değildim ama burada sizlerle birlikte çok büyüdüm. O yüzden hepinizin üzerimde emeği var. Böyle biline. Sizleri çok seviyorum ve çok sürçülisan ettiysem tekrar affola.”

Kılıç’ın bu sözlerinin ardından setten “Helal olsun!” ve “Helali hoş olsun” sesleri yükseldi. Hemen sonrasında ise ekipten bir kişinin o gün herkesi güldüren, ancak bugün yeniden duyulduğunda yürek burkan yorumu geldi: “Kız, cenaze namazı gibi ne öyle?”

Bu sözlerin ardından ekipten bir kişi “Nasıl bilirdiniz?” diye sordu. Ekip ise hep bir ağızdan “İyi bilirdik” cevabını verdi.

“İNŞALLAH TEKRAR GÖRÜŞMEK ÜZERE”

Serhat Kılıç, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Sürçülisan ettiysem, birinizi bir zerre üzdüysem üzgün olacağımı bilebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Her birinizle karşılaşmak benim için çok büyük zevk olacak tekrar. Sizleri çok seviyorum.

Bana verdiğiniz emek için teşekkür ediyorum. Size verdiğim emeği de helal ediyorum sonuna kadar. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Kusura bakmayın biraz zamanınızı aldım, üzmüş de olabilirim. Çok özür dilerim ama sizi çok seviyorum, unutmayın. Eyvallah.”

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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