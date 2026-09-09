İstanbul'da çektiği bir videoyla gündem olan Ali Haydar Kurum gözaltına alındı. Kurum'a "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçları yöneltildiği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek "Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır." dedi.

Sosyal medyada "Vanlı bir iş insanı" ifadeleriyle yayınlanan görüntülerde yer alan Ali Haydar Kurum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Ümraniye’de gözaltına alındı.

Sosyal medya platformunda kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan kişinin görüntülerine benzer biçimde yürürken kendisini kayda aldıran bir kişinin görüntüleri paylaşıldı. Paylaşım üzerine yapılan incelemelerde şahsın, Ali Haydar Kurum olduğu ve İstanbul Pendik’te yaşadığı tespit edildi. Emniyet sorgulamalarında Kurum hakkında güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret gibi farklı suçlardan 11 olay kaydı olduğu belirlendi.

Sosyal medyada paylaştığı videoyla gündem olan Ali Haydar Kurum gözaltına alındı

GÖZALTI, ARAMA VE EL KOYMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımın içeriği ile alakalı Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesinde düzenlenen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçu çerçevesinde soruşturma başlattı. Şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Ümraniye’de yakalanan Kurum, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

"SANAL ŞÖHRET SUÇ GELİRLERİNİN GİZLENMESİNE PERDE OLAMAYACAK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Suç gelirlerini meşru göstermeye çalışanlarla mücadeleye devam edeceklerine dikkat çeken Gürlek şunları söyledi:

Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız; emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarını mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkaracak, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemleri gecikmeksizin uygulayacaktır.

Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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