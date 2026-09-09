Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Sosyal medyada paylaştığı videoyla gündem olan Ali Haydar Kurum gözaltına alındı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

İstanbul'da çektiği bir videoyla gündem olan Ali Haydar Kurum gözaltına alındı. Kurum'a "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçları yöneltildiği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek "Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır." dedi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Sosyal medyada "Vanlı bir iş insanı" ifadeleriyle yayınlanan görüntülerde yer alan Ali Haydar Kurum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Ümraniye’de gözaltına alındı.

Sosyal medya platformunda kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan kişinin görüntülerine benzer biçimde yürürken kendisini kayda aldıran bir kişinin görüntüleri paylaşıldı. Paylaşım üzerine yapılan incelemelerde şahsın, Ali Haydar Kurum olduğu ve İstanbul Pendik’te yaşadığı tespit edildi. Emniyet sorgulamalarında Kurum hakkında güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret gibi farklı suçlardan 11 olay kaydı olduğu belirlendi.

Sosyal medyada paylaştığı videoyla gündem olan Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
Başlık ResmiSosyal medyada paylaştığı videoyla gündem olan Ali Haydar Kurum gözaltına alındı

GÖZALTI, ARAMA VE EL KOYMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımın içeriği ile alakalı Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesinde düzenlenen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçu çerçevesinde soruşturma başlattı. Şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Ümraniye’de yakalanan Kurum, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek
Başlık ResmiAdalet Bakanı Akın Gürlek

"SANAL ŞÖHRET SUÇ GELİRLERİNİN GİZLENMESİNE PERDE OLAMAYACAK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Suç gelirlerini meşru göstermeye çalışanlarla mücadeleye devam edeceklerine dikkat çeken Gürlek şunları söyledi:

Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız; emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarını mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkaracak, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemleri gecikmeksizin uygulayacaktır.

Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır."

BAKMADAN GEÇME
Kara Haydar’ın geçmişi ortaya çıktı! Çağla Öz’ün ailesi o dönem şikayetçi olmuş
MAGAZİN

Kara Haydar’ın geçmişi ortaya çıktı! Çağla Öz’ün ailesi o dönem şikayetçi olmuş
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
LÜKS PAYLAŞIMLAR İNCELENİYOR!
LÜKS PAYLAŞIMLAR İNCELENİYOR!
Gürlek'ten 'Vanlı Kara Haydar' açıklaması
YANGIN FELAKETİNDE ACI HABER!
YANGIN FELAKETİNDE ACI HABER!
Dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti
GETİRİDE ALTINI İKİYE KATLADI!
GETİRİDE ALTINI İKİYE KATLADI!
Bir yıllık yükseliş %47’ye ulaştı
'ANLAŞMA DEVREYE GİRECEK'
'ANLAŞMA DEVREYE GİRECEK'
Pakistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren savaş açıklaması!
93 BİN LİRAYI AŞIYOR!
93 BİN LİRAYI AŞIYOR!
İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni servis tarifesi
KEREM'İN YENİ MAAŞI
KEREM'İN YENİ MAAŞI
UEFA uyardı, kriz çıkaran sözleşme değişti
VATANDAŞIN CEBİ RAHATLAYACAK!
VATANDAŞIN CEBİ RAHATLAYACAK!
Gıda fiyatları için harekete geçildi
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
HELALLİK İSTEYEREK VEDA ETMİŞ
HELALLİK İSTEYEREK VEDA ETMİŞ
Vefatının ardından o konuşması yürek burktu
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
Marsilya’nın eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
SUÇA GÖZ AÇTIRMAYAN MUHTAR!
SUÇA GÖZ AÇTIRMAYAN MUHTAR!
Her sokağa kamera kurdu, mahallede tablo değişti
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Galatasaray'da 4 yıllık anlaşma tamam
"SANKİ ÇOCUK DOĞURDUM"
6 yıl ihmal etti, böbreğinden çıkan şaşkına çevirdi
FİYATI BELLİ OLDU!
FİYATI BELLİ OLDU!
Apple'ın ilk katlanabilir telefonu Duo
GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ!
GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ!
Toplam değer milyar doları buluyor
BEYAZ SARAY'I KARIŞTIRDI!
BEYAZ SARAY'I KARIŞTIRDI!
3 kadın danışmanına servet değerinde hediye
TÜRKÇE YERİNE FRANSIZCA!
TÜRKÇE YERİNE FRANSIZCA!
Esad dönemindeki müfredat uygulanıyor
TRUMP O GÜN NEREDEYDİ?
TRUMP O GÜN NEREDEYDİ?
11 Eylül tartışması... 25 yıldır çözülemiyor!
2027’DE DOLAR MI TL Mİ?
2027’DE DOLAR MI TL Mİ?
OVP’den mesaj var
KORKUSU MENÜSÜNÜ BELİRLİYOR
KORKUSU MENÜSÜNÜ BELİRLİYOR
Trump'ın fast food ısrarının nedeni belli oldu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Orkinoslar yıllar sonra yeniden Marmara’da! Uzmanı nedenini açıkladı
Orkinoslar yıllar sonra yeniden Marmara’da! Uzmanı nedenini açıkladı
Kaydet
UEFA uyardı, olay sözleşme değişti: Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı belirlendi
UEFA uyardı, sözleşme değişti: Kerem'in yeni maaşı
Kaydet
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Gıda fiyatları için harekete geçildi
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Gıda fiyatları için harekete geçildi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.