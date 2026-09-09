Bursa'da bir muhtar bütün sokaklara güvenlik kamerası yerleştirdi

Bursa'nın Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Dursun, mahalledeki her sokağa güvenlik kamerası yerleştirdi. Vatandaşların bu şekilde kendilerini daha güvende hissettiğini söyleyen Dursun, suç olaylarında da ciddi düşüş yaşandığını belirtti.

Bursa'nın Pınarbaşı Mahallesi'nde muhtarının hayata geçirdiği 'Her sokağa kamera projesi' asayiş olaylarını bitirme aşamasına getirirken, en çok kadın ve çocukların gönlünü kazandı. Kadın ve çocuklar istedikleri saat mahallede rahatça dolaşırken kendilerini daha güvende hissettiklerini, sorun oluşturabilecek kişilerin ise mahalleden uzak durduğunu söyledi.

Bursa'da Uludağ eteklerinde bulunan Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Dursun, seçimlerin hemen sonrasında gerçekleştirdiği projeyle yaşlısından kadınına, çocuğundan gencine herkesin gönlünü kazandı. Mahallede olan 32 sokak ve çıkmazın hepsi kameralarla donatılırken, 1 sene içinde yapılan projeye yalnızca mahalleli değil, Bursa'nın önde gelen esnafları da destek oldu.

Bursada bir muhtar bütün sokaklara güvenlik kamerası yerleştirdi

70 GÜVENLİK KAMERASI YERLEŞTİRİLDİ

Pınarbaşı Mahallesi'nde huzurun ve güvenliğin artırılması için mahalle muhtarlığı tarafından seçimlerin hemen sonrasında 2024 senesinde başlatılan proje yaklaşık bir sene içinde tamamlandı. 32 sokak ve çıkmazın farklı yerlerine toplam 70 güvenlik kamerası yerleştirildi.

Mahallenin farklı yerlerine yerleştirilen kameralar sayesinde sokaklar 7 gün 24 saat kayıt altına alınırken, yaşanabilecek hırsızlık ve benzeri olayların aydınlatılmasına da katkı sağlıyor. Her kayıt kameranın olduğu ev tarafından depolanırken, mahallede güvenlik hususunda önemli bir rahatlama yaşandığı herkes tarafından fark ediliyor.

Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Dursun

HAYIRSEVERLER VE MAHALLELİLER DESTEK OLDU

Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Dursun, çalışmanın hayırseverlerin ve mahalle sakinlerinin desteğiyle yapıldığını söyleyerek, hedeflerinin vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Mahallede olan 32 sokak ve çıkmazın hepsini kameralarla donattıklarını söyleyen Muhtar Mehmet Dursun, "32 sokağımız ve çıkmazımız mevcut. Bunları hayırseverlerin desteği ve mahallemizin vatandaşlarıyla bütün sokakları kameralarla donattık. Güvenlik açısından vatandaşlarımız çok memnun oldu. Emniyet güçlerimiz de böyle bir uygulama yaptığımız için bize teşekkür etti. Kameraların caydırıcı etkisi de var. Burada yaşanan olaylar bitti diyebiliriz. Artık sıkıntı oluşturabilecek kişi bile sokağımızdan geçmiyor. Huzurlu bir şekilde herkes sokağa çıkabiliyor" dedi.

Bursada bir muhtar bütün sokaklara güvenlik kamerası yerleştirdi

Mahalle sakinleri de uygulamadan duydukları memnuniyeti belirtti. Kameraların özellikle gece saatlerinde kendilerini daha güvende hissetmelerini sağladığını söyleyen vatandaşlar, uygulamanın diğer mahallelere de örnek olması gerektiğini söyledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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