Apple'ın yapacağı bugün ki lansman şirket için büyük bir öneme sahip. Şirketin ilk katlanabilir telefonu olan Duo'yu tanıtırken, yeniş cihazın fiyatı ise 2 bin dolardan başlayacağı ifade ediliyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple katlanabilir telefonu olan iPhone Duo’yu tanıtmaya hazırlanıyor. 9 Eylül Çarşamba günü Cupertino, California’da başlayacak olan Apple lansmanı, kullanıcılar tarafından büyük bir öneme sahip. Apple lansmanda, hem katlanabilir telefonunu hem de yeni modelleri olan; iPhone 18, iPhone 18e veya iPhone Air 2'yi tanıtacak. Apple'ın yeni CEO'su John Ternus içinse bu lansman çok önemli bir yer arz ediyor. Ternus'un ilk lansmanı olacak bu dev etkinlik, yeni ürünlerinin fonksiyonel özellikleriyle öne çıkması bekleniyor.

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Dünyadaki katlanabilir telefon pazarı gittikçe büyürken, iPhone'un yeni çıkaracağı Duo adlı katlanabilir telefonun fiyatı ise, yaklaşık 2 bin dolardan başlayacağı ifade ediliyor. Küresel pazarda büyük rakiplere sahip olan sektörde, Apple'ın nasıl bir telefon çıkaracağı ise kullanıcılar tarafından merak konusu oluyor.

DUO'NUN ÖZELLİKLERİ

Giriş seviyesi model 256 GB depolama alanına sahip olacak. Daha yüksek depolama kapasitelerine sahip modellerin fiyatı ise yaklaşık 3 bin dolara kadar çıkacak. Cihaz aynı zamanda uygulamaları yan yana çalıştırabilecek ve iPad benzeri çoklu görev özelliklerini destekleyecek. Duo’da arkada iki adet 48 megapiksel kamera ve video konferans için tasarlanmış 12 megapiksel kamera yer alacak. Telefonda ayrıca manyetik menteşe sistemi ve Apple Pencil desteği bulunacak. iPhone Duo’nun ekim ayı gibi erken bir tarihte satışa çıkması ve beyaz ile koyu mavi renk seçenekleriyle sunulması bekleniyor.

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu Duo! Fiyatı belli oldu

İPHONE 18 PRO SERİSİ NASIL OLACAK?

Apple'ın lansmanda en çok merak edilen diğer ürünü ise iPhone 18 Pro serisi. Yeni serinin birçok özelliği bulunuyor. Modellerde “şeker çubuğu” (candy bar) tasarımı, kamera sisteminde yeni lensler ve profesyonel seviyede yazılım, mekanik diyafram gibi özellikleriyle öne çıkacak. Apple telefonlarındaki kullanıcılar açısından en büyük handikap ise pil ömrü olarak öne çıkıyor. Firma yeni modellerinde bu sorunu çözmeye hazırlanıyor.A20 Pro çipi sayesinde, daha uzun pil ömrü ve aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olacak, yenilenmiş bir buhar odası sistemi bulunarak, kullanıcıların şikâyetlerini çözmeyi hedefliyor.

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu Duo! Fiyatı belli oldu

Apple'ın lansmanı hem kullanıcılar açısından büyük önem arz ederken, küresel pazarda da çok büyük bir değere sahip. Samsung, Xiaomi gibi büyük rakipleri olan bu rekabet piyasasında firmanın nasıl bir yol izleyeceği ise dünya pazarında merak konusu olmaya devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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