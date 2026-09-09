Lüleburgaz'da pes dedirten anlar! Engelli yayaya çarpıp yoluna devam eden motosikletli kamerada

Kaydet

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan tekerlekli sandalyedeki bir vatandaşa çarpan motosiklet sürücüsü, durup yardım etmek yerine gaza basarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Hem engelli vatandaşı hem de olaya şahit olan çevredekileri hayrete düşüren sürücünün arkasına bile bakmadan kaçtığı o vicdansızlık anları, güzergahta bekleyen bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Lüleburgaz Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSILüleburgaz

Haberle İlgili Daha Fazlası