Görenler gözlerine inanamadı! Ferrari, Aston Martin, Porsche... Milyon dolarlık araç filosu İstanbul'da

HEDEF AMSTERDAM

Lojistik firması yetkilisi Jitse De Boer "Bu arabalar Amsterdam'dan geliyor. Hayır kurumları için bağış toplamak amacıyla buraya, Bodrum'a kadar sürdüler. Hepsi Hollanda'da işletme sahibi ve üzerlerindeki tüm çıkartmalarla arabalarının olabildiğince görünmesini sağlayarak hayır kurumu için para toplamaya çalışıyorlar.

Biz de şu anda onları Amsterdam'a geri taşıyoruz. Sadece gümrük işlemlerinin tamamlanmasını bekliyoruz, ardından onları Hollanda'ya, Amsterdam'a geri götüreceğiz. Feribotla İtalya'ya, İtalya'dan da sürerek Hollanda'ya geçeceğiz" ifadelerini kullandı.