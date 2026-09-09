Görenler gözlerine inanamadı! Ferrari, Aston Martin, Porsche... Milyon dolarlık araç filosu İstanbul'da
Milyonerlerin katıldığı The Challenge Supercar Rally, Amsterdam'dan Bodrum'a uzanan rotanın ardından sona erdi. Rallide kullanılan milyon dolarlık süper otomobiller, sahipleri uçakla Hollanda'ya dönerken İstanbul'da toplandı.
Ferrari, Aston Martin, Porsche ve Mercedes-AMG gibi dünyaca ünlü markaların yer aldığı filonun Hollanda'ya dönüşü için dev bir lojistik operasyon gerçekleştirildi.
MİLYON DOLARLIK FİLO
Süper otomobiller daha sonra Atatürk Havalimanı'nda tırların üzerinde görüntülendi. Filoda otomobil dünyasının en dikkat çeken modelleri yer aldı.
Ferrari 812 Competizione, Ferrari 812 GTS, Ferrari Superfast ve Ferrari Purosangue filonun öne çıkan modelleri arasında bulundu.
Ayrıca Aston Martin DBX707, Mercedes-AMG G 63 ve Porsche 911 GT3 RS de araçlar arasında yer aldı.
Yakından görenlerin hayran kaldığı filo, adeta hareket halindeki bir otomobil koleksiyonunu andırdı.
"TOPLAM DEĞERİ 1 MİLYAR TL'Yİ BULUYOR"
Araçları gören otomobil tutkunu Ahmet Can, “Hepsi birbirinden güzel. Bunların hepsini bir arada görmek cennette gibiyim şu an” dedi.
Otomobillerin sıradan araçlardan farklı olduğunu belirten Can, “Bu bir tutku, bir mühendislik harikası” ifadelerini kullandı.
Can, araçların toplam değerine dikkat çekerek “Türkiye'de hepsini bir arada görmek çok zor” dedi ve yaklaşık 1 milyar TL'lik otomobil bulunduğunu söyledi.
HEDEF AMSTERDAM
Lojistik firması yetkilisi Jitse De Boer "Bu arabalar Amsterdam'dan geliyor. Hayır kurumları için bağış toplamak amacıyla buraya, Bodrum'a kadar sürdüler. Hepsi Hollanda'da işletme sahibi ve üzerlerindeki tüm çıkartmalarla arabalarının olabildiğince görünmesini sağlayarak hayır kurumu için para toplamaya çalışıyorlar.
Biz de şu anda onları Amsterdam'a geri taşıyoruz. Sadece gümrük işlemlerinin tamamlanmasını bekliyoruz, ardından onları Hollanda'ya, Amsterdam'a geri götüreceğiz. Feribotla İtalya'ya, İtalya'dan da sürerek Hollanda'ya geçeceğiz" ifadelerini kullandı.
Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından araçlar tırlarla Pendik'e, buradan da gemiyle İtalya'ya gönderilecek. Süper otomobiller, İtalya'dan kara yoluyla Amsterdam'a ulaştırılacak.