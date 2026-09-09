Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
T-Otomobil

Elektrikli otomobilde maliyet avantajı ortaya çıktı: Benzinliden yüzde 33 daha ucuz

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Elektrikli otomobilde maliyet avantajı ortaya çıktı: Benzinliden yüzde 33 daha ucuz

Elektrikli otomobillerin kullanım maliyetindeki avantajı ortaya çıktı. Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan ICCT araştırmasına göre elektrikli araçların kilometre başına enerji maliyeti, 2025’te benzinli otomobillere kıyasla ortalama yüzde 33 daha düşük oldu. Yalnızca halka açık istasyonlarda şarj edilen elektrikli araçlarda bile yüzde 28’lik avantaj hesaplandı.

Özetle
Kaydet
a- | +A
İhsan Günay Çağrıcı
İHSAN GÜNAY ÇAĞRICI

Elektrikli otomobillerin yüksek satın alma fiyatının kullanım sırasında telafi edilip edilemeyeceği uzun süredir tartışılıyor. Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (ICCT) tarafından yayımlanan “EV Transition Check” raporu, Avrupa’da maliyet dengesinin elektrikli otomobiller lehine değişmeye başladığını gösteriyor.

Araştırmaya göre evde ve halka açık istasyonlarda şarj edilen elektrikli otomobillerin kilometre başına enerji maliyeti, 2025 yılında benzinli araçlara kıyasla ortalama yüzde 33 daha düşük gerçekleşti.

BAKMADAN GEÇME
Sektörden sıfır faiz ve takas desteği! Otomotiv pazarı daraldı, kampanyalar hızlandı
T-OTOMOBİL

Sektörden sıfır faiz ve takas desteği! Otomotiv pazarı daraldı, kampanyalar hızlandı

ICCT, yüksek akaryakıt fiyatları ve gerileyen batarya maliyetleri nedeniyle elektrikli otomobillerin önümüzdeki yıllarda daha ulaşılabilir hâle gelebileceğini belirtiyor.

Elektrikli otomobilde maliyet avantajı ortaya çıktı: Benzinliden yüzde 33 daha ucuz
Başlık ResmiElektrikli otomobilde maliyet avantajı ortaya çıktı: Benzinliden yüzde 33 daha ucuz

Satın alma fiyatı, finansman faizi, sigorta, vergi, bakım giderleri ve ikinci el değer kaybı her kullanıcı için aynı olmadığı için yüzde 33 oranı doğrudan toplam sahip olma maliyeti olarak değerlendirilmemeli.

Elektrikli otomobiller yağ değişimi, buji, egzoz, debriyaj ve geleneksel şanzıman bakımı gerektirmediği için periyodik bakımda da avantaj sağlayabiliyor. Buna karşılık yüksek sigorta bedelleri, pahalı gövde onarımları ve bazı modellerde görülen hızlı ikinci el değer kaybı toplam maliyeti olumsuz etkileyebiliyor.

Elektrikli otomobilde maliyet avantajı ortaya çıktı: Benzinliden yüzde 33 daha ucuz
Başlık ResmiElektrikli otomobilde maliyet avantajı ortaya çıktı: Benzinliden yüzde 33 daha ucuz

HALKA AÇIK İSTASYONLARDA DA AVANTAJ KORUNUYOR

Elektrikli otomobiller en düşük kullanım maliyetine genellikle evde, özellikle gece tarifesi veya güneş enerjisi kullanılarak şarj edildiğinde ulaşıyor. Evde şarj imkanı olmayan kullanıcılar ise daha pahalı halka açık AC ve DC istasyonlara bağımlı kalıyor.

ICCT’nin hesaplamasına göre yalnızca halka açık istasyonlarda şarj edilen elektrikli otomobiller bile benzinli araçlardan ortalama yüzde 28 daha düşük enerji maliyetine sahip. Ev ve halka açık istasyonları birlikte kullanan sürücülerde fark yüzde 33’e yükseliyor.

Elektrikli otomobilde maliyet avantajı ortaya çıktı: Benzinliden yüzde 33 daha ucuz
Başlık ResmiElektrikli otomobilde maliyet avantajı ortaya çıktı: Benzinliden yüzde 33 daha ucuz

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ FARKI BÜYÜTTÜ

Araştırmanın temel karşılaştırması 2025 yılı verileriyle yapıldı. ICCT’ye göre 2026’nın başında yaşanan petrol krizi, elektrikli ve içten yanmalı araçlar arasındaki maliyet farkını daha da açtı.

Avrupa’da benzinli ve dizel araçların enerji giderleri 2026’nın ilk döneminde yüzde 12 ila yüzde 36 arasında arttı. Elektrikli otomobillerin şarj maliyetleri ise aynı dönemde büyük ölçüde sabit kaldı.

Bu nedenle 2025 için hesaplanan yüzde 33’lük farkın, bazı ülkelerde güncel koşullar altında daha yüksek olabileceği değerlendiriliyor.

Elektrikli otomobilde maliyet avantajı ortaya çıktı: Benzinliden yüzde 33 daha ucuz
Başlık ResmiElektrikli otomobilde maliyet avantajı ortaya çıktı: Benzinliden yüzde 33 daha ucuz

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYATLARI BENZİNLİLERE YAKLAŞIYOR

Elektrikli otomobillerin kullanım gideri düşük olsa da yüksek satın alma fiyatı, birçok tüketici için en büyük engel olmayı sürdürüyor. Ancak ICCT’nin Almanya’da yaklaşık 100 bin aracın fiyatını inceleyerek yaptığı analiz, bu farkın da daraldığını ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre elektrikli otomobillerin satın alma fiyatı 2025 yılında Avrupa’nın en büyük üç otomobil segmentinde benzinli modellerle benzer seviyeye geldi. Karşılaştırmada araçların menzili ve donanım özellikleri gibi farklılıklar da dikkate alındı.

Elektrikli otomobilde maliyet avantajı ortaya çıktı: Benzinliden yüzde 33 daha ucuz
Başlık ResmiElektrikli otomobilde maliyet avantajı ortaya çıktı: Benzinliden yüzde 33 daha ucuz

BATARYA MALİYETLERİ BEŞ YILDA YÜZDE 35 GERİLEDİ

Elektrikli otomobil fiyatlarındaki düşüşün arkasındaki en önemli etken batarya teknolojisi. Batarya paketi hala bir elektrikli otomobilin en pahalı bileşenlerinden biri olsa da hücre üretim kapasitesinin artması ve LFP kimyasının yaygınlaşması maliyetleri azaltıyor.

ICCT verilerine göre küresel batarya maliyetleri 2020 ile 2025 arasında yüzde 35 düştü. Aynı dönemde enflasyon, menzil ve araç özelliklerine göre düzeltilen elektrikli otomobil fiyatları Almanya’da yüzde 18 geriledi.

İçten yanmalı motorlu otomobillerin fiyatları ise aynı hesaplama yöntemiyle yüzde 2 yükseldi. Araştırmacılar, otomobil fiyatlarının batarya maliyetleri kadar hızlı düşmediğine dikkat çekerek üreticilerin daha uygun fiyatlı modeller geliştirebilmesi için hala alan bulunduğunu belirtiyor.

BAKMADAN GEÇME
Fiyatı 870 bin TL’den başlıyor! Yeni Çinli marka Ultrand Türkiye’de satışa başladı
T-OTOMOBİL

Fiyatı 870 bin TL’den başlıyor! Yeni Çinli marka Ultrand Türkiye’de satışa başladı
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YÜZLERCE EV BOŞALTILDI!
YÜZLERCE EV BOŞALTILDI!
3 il orman yangınlarıyla savaşıyor
'ANLAŞMA DEVREYE GİRECEK'
'ANLAŞMA DEVREYE GİRECEK'
Pakistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren savaş açıklaması!
1 HAFTANIN DİBİNDEN DÖNDÜ!
1 HAFTANIN DİBİNDEN DÖNDÜ!
Altına yeniden petrol ve faiz freni
TÜRKÇE YERİNE FRANSIZCA!
TÜRKÇE YERİNE FRANSIZCA!
Esad dönemindeki müfredat uygulanıyor
2027’DE DOLAR MI TL Mİ?
2027’DE DOLAR MI TL Mİ?
OVP’den mesaj var
AVANTAJ ORTAYA ÇIKTI!
AVANTAJ ORTAYA ÇIKTI!
Benzinliden yüzde 33 daha ucuz
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
Marsilya’nın eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Galatasaray'da 4 yıllık anlaşma tamam
"KALBİM KAN AĞLIYOR"
Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i derinden sarstı
YOLUNUZ AÇIK OLSUN
YOLUNUZ AÇIK OLSUN
19 sene sonra iki takımla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz
KİRALIK LÜKS SAHTE HAYAT
KİRALIK LÜKS SAHTE HAYAT
Maksat zengin olmak değil, zengin görünmek...
MEZARI AÇILACAK!
MEZARI AÇILACAK!
El yazısıyla savunma notları ortaya çıktı
BUNU İLK DEFA SÖYLEDİ
BUNU İLK DEFA SÖYLEDİ
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’yi şoke edecek açıklama
SİGORTADAN SKANDAL İSTEK
SİGORTADAN SKANDAL İSTEK
Işıl'ın öldüğü kazada aile bir kez daha yıkıldı
NEREYE HARCAYACAĞI BELLİ OLDU
NEREYE HARCAYACAĞI BELLİ OLDU
Dünyadaki en yüksek maaşlı ülke lideri servetine servet kattı
FUTBOLCULARA SES GETİREN VAAT
FUTBOLCULARA SES GETİREN VAAT
Acun Ilıcalı sosyal medyadan paylaştı
ORTA DOĞU YANGIN YERİ!
ORTA DOĞU YANGIN YERİ!
İran'dan ABD'ye misilleme geldi
EMEKLİLİKTE DENGELER DEĞİŞİYOR
EMEKLİLİKTE DENGELER DEĞİŞİYOR
Çok çalışana yüksek maaş gündemde
VLAHOVİC'E SEVK ŞOKU
VLAHOVİC'E SEVK ŞOKU
'Hakaret'ten tedbirsiz PFDK'ya gönderildi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Alman basını yazdı, Türkiye dünyaya ders oldu!
Alman basını yazdı, Türkiye'nin o hamlesi dünyaya ders oldu
Kaydet
Merkez Bankası'ndan bir çizik daha! TRPOS'un faaliyet izni iptal edildi
Merkez Bankası'ndan bir çizik daha! TRPOS'un faaliyet izni iptal edildi
Kaydet
Trump'ın fast food ısrarının nedeni belli oldu! En büyük korkusu menüsünü belirliyor
Trump'ın uçaktaki sırrını Sağlık Bakanı ifşa etti!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.