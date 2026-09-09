Elektrikli otomobillerin kullanım maliyetindeki avantajı ortaya çıktı. Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan ICCT araştırmasına göre elektrikli araçların kilometre başına enerji maliyeti, 2025’te benzinli otomobillere kıyasla ortalama yüzde 33 daha düşük oldu. Yalnızca halka açık istasyonlarda şarj edilen elektrikli araçlarda bile yüzde 28’lik avantaj hesaplandı.

Elektrikli otomobillerin yüksek satın alma fiyatının kullanım sırasında telafi edilip edilemeyeceği uzun süredir tartışılıyor. Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (ICCT) tarafından yayımlanan “EV Transition Check” raporu, Avrupa’da maliyet dengesinin elektrikli otomobiller lehine değişmeye başladığını gösteriyor.

Araştırmaya göre evde ve halka açık istasyonlarda şarj edilen elektrikli otomobillerin kilometre başına enerji maliyeti, 2025 yılında benzinli araçlara kıyasla ortalama yüzde 33 daha düşük gerçekleşti.

ICCT, yüksek akaryakıt fiyatları ve gerileyen batarya maliyetleri nedeniyle elektrikli otomobillerin önümüzdeki yıllarda daha ulaşılabilir hâle gelebileceğini belirtiyor.

Elektrikli otomobilde maliyet avantajı ortaya çıktı: Benzinliden yüzde 33 daha ucuz

Satın alma fiyatı, finansman faizi, sigorta, vergi, bakım giderleri ve ikinci el değer kaybı her kullanıcı için aynı olmadığı için yüzde 33 oranı doğrudan toplam sahip olma maliyeti olarak değerlendirilmemeli.

Elektrikli otomobiller yağ değişimi, buji, egzoz, debriyaj ve geleneksel şanzıman bakımı gerektirmediği için periyodik bakımda da avantaj sağlayabiliyor. Buna karşılık yüksek sigorta bedelleri, pahalı gövde onarımları ve bazı modellerde görülen hızlı ikinci el değer kaybı toplam maliyeti olumsuz etkileyebiliyor.

Elektrikli otomobilde maliyet avantajı ortaya çıktı: Benzinliden yüzde 33 daha ucuz

HALKA AÇIK İSTASYONLARDA DA AVANTAJ KORUNUYOR

Elektrikli otomobiller en düşük kullanım maliyetine genellikle evde, özellikle gece tarifesi veya güneş enerjisi kullanılarak şarj edildiğinde ulaşıyor. Evde şarj imkanı olmayan kullanıcılar ise daha pahalı halka açık AC ve DC istasyonlara bağımlı kalıyor.

ICCT’nin hesaplamasına göre yalnızca halka açık istasyonlarda şarj edilen elektrikli otomobiller bile benzinli araçlardan ortalama yüzde 28 daha düşük enerji maliyetine sahip. Ev ve halka açık istasyonları birlikte kullanan sürücülerde fark yüzde 33’e yükseliyor.

Elektrikli otomobilde maliyet avantajı ortaya çıktı: Benzinliden yüzde 33 daha ucuz

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ FARKI BÜYÜTTÜ

Araştırmanın temel karşılaştırması 2025 yılı verileriyle yapıldı. ICCT’ye göre 2026’nın başında yaşanan petrol krizi, elektrikli ve içten yanmalı araçlar arasındaki maliyet farkını daha da açtı.

Avrupa’da benzinli ve dizel araçların enerji giderleri 2026’nın ilk döneminde yüzde 12 ila yüzde 36 arasında arttı. Elektrikli otomobillerin şarj maliyetleri ise aynı dönemde büyük ölçüde sabit kaldı.

Bu nedenle 2025 için hesaplanan yüzde 33’lük farkın, bazı ülkelerde güncel koşullar altında daha yüksek olabileceği değerlendiriliyor.

Elektrikli otomobilde maliyet avantajı ortaya çıktı: Benzinliden yüzde 33 daha ucuz

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYATLARI BENZİNLİLERE YAKLAŞIYOR

Elektrikli otomobillerin kullanım gideri düşük olsa da yüksek satın alma fiyatı, birçok tüketici için en büyük engel olmayı sürdürüyor. Ancak ICCT’nin Almanya’da yaklaşık 100 bin aracın fiyatını inceleyerek yaptığı analiz, bu farkın da daraldığını ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre elektrikli otomobillerin satın alma fiyatı 2025 yılında Avrupa’nın en büyük üç otomobil segmentinde benzinli modellerle benzer seviyeye geldi. Karşılaştırmada araçların menzili ve donanım özellikleri gibi farklılıklar da dikkate alındı.

Elektrikli otomobilde maliyet avantajı ortaya çıktı: Benzinliden yüzde 33 daha ucuz

BATARYA MALİYETLERİ BEŞ YILDA YÜZDE 35 GERİLEDİ

Elektrikli otomobil fiyatlarındaki düşüşün arkasındaki en önemli etken batarya teknolojisi. Batarya paketi hala bir elektrikli otomobilin en pahalı bileşenlerinden biri olsa da hücre üretim kapasitesinin artması ve LFP kimyasının yaygınlaşması maliyetleri azaltıyor.

ICCT verilerine göre küresel batarya maliyetleri 2020 ile 2025 arasında yüzde 35 düştü. Aynı dönemde enflasyon, menzil ve araç özelliklerine göre düzeltilen elektrikli otomobil fiyatları Almanya’da yüzde 18 geriledi.

İçten yanmalı motorlu otomobillerin fiyatları ise aynı hesaplama yöntemiyle yüzde 2 yükseldi. Araştırmacılar, otomobil fiyatlarının batarya maliyetleri kadar hızlı düşmediğine dikkat çekerek üreticilerin daha uygun fiyatlı modeller geliştirebilmesi için hala alan bulunduğunu belirtiyor.

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