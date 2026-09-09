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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan bir çizik daha! TRPOS'un faaliyet izni iptal edildi

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Merkez Bankası'ndan bir çizik daha! TRPOS'un faaliyet izni iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ’nin faaliyet iznini ​​​​​​​iptal etti. Daha önce de Payco, Junomoney, Fzypay, Klon, TTM gibi ödeme kuruluşlarının da izni iptal edilmişti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ’nin faaliyet iznine dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ’nin 20 Haziran 2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 29 Eylül 2023 tarih ve 11506/21105 sayılı TCMB kararıyla verilen ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) uyarınca iptal edildi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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