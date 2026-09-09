ÖZEL│Marsilya’nın eski hocası Philippe Troussier, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Favori Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk mücadelesinde gelecek hafta sahasında karşılaşacağı Olympique Marsilya maçına odaklandı. Avrupa’daki serüvenine 3 puanla başlamak isteyen Vincenzo Italiano ve öğrencileri, Fransız ekibini şimdiden ezberledi. Bir dönem Ligue 1’in köklü kulübünde görev yapan teknik direktör Philippe Troussier, mücadeleyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Troussier, “İstanbul'da oynamanın bir rakip için ne ifade edebileceğinin farkındayım. Avantaj Beşiktaş’ta” diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi’ne geçtiğimiz sezon 2'nci eleme turunda veda eden Beşiktaş, yıldızlarla dolu kadrosuyla bu sezon yeni zaferlere kilitlendi. 17 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadelede taraftarının da desteğiyle Marsilya’yı devirmek isteyen siyah-beyazlılar, takım olarak kenetlenerek hırsını ve hedeflerinin net olduğunu ortaya koydu. 2004-2005 yılları arasında Fransız ekibini çalıştıran Philippe Troussier, Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi.

TROUSSIER: YENİ YAPILANMA ZAMAN ALACAK

Fransız ekibinin son dönemdeki performansı ve kadro yapılanması hakkında konuşan Troussier, “Marsilya, sonuncusu kendi evinde olmak üzere ilk üç lig maçının ikisini kaybetti ve elbette böyle bir mağlubiyeti kabullenmek, özellikle de Marsilya'da, çok zordur. Ancak içinde bulunulan duruma da bakmamız gerekiyor. Kulüp yönetimi, takımı güçlendirmek istedi fakat ciddi bütçe kısıtlamalarıyla karşılaştı. Bunun sonucunda, en etkili olacağına inandıkları oyuncuları ellerinde tutarak kadroyu daraltmak ve yeniden şekillendirmek için ciddi bir çaba sarf edildi. Bu süreç kaçınılmaz olarak biraz zaman alacaktır.” dedi.

Beşiktaş, son maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

“TAKIM HENÜZ TAM OLARAK OTURMADI”

Takımın uyum sürecinde olduğu için üzerinde büyük bir baskı olduğunu belirten Troussier, “Ortada yeni bir felsefesi ve yeni beklentileri olan yeni bir teknik direktör var. Bu şartlar altında uyumlu bir takım inşa etmek bir gecede gerçekleşmez. Bu yüzden asıl sorunun motivasyon olduğunu düşünmüyorum. Aksine, güçlü bir takım kurmak ve kulübün hedeflerini gerçekleştirmek için ortada gerçek bir istek olduğuna inanıyorum. Ancak Marsilya, üzerinde çok büyük bir baskının olduğu, son derece kendine has bir takımdır. Taraftarların beklentileri çok yüksek ve kulüp sahibi de en üst düzeyde rekabet edebilecek kapasitede bir takım görmek istiyor. Şu anda, kulübün hedefleri ile sahada gördüklerimiz arasında basitçe bir kopukluk (fark) var. Takım muhtemelen henüz tam olarak oturmadı; yeni teknik direktör ve oyuncuların doğru dengeyi bulmak için biraz daha zamana ihtiyacı var.” diye konuştu.

“GENESIO, KENDİNİ KANITLADI”

Sezon başında göreve gelen teknik direktör Bruno Genesio’ya değinen Fransız çalıştırıcı, “Hem Lille hem de Lyon’daki başarılı deneyimleri boyunca çok iyi bir teknik direktör olduğunu kanıtladı. Bir takımın içinde nasıl pozitif bir enerji oluşturacağını, ayrıca net bir futbol felsefesini ve gerçek bir oyun projesini nasıl geliştireceğini de biliyor. Doğal olarak bu, Marsilya gibi büyük bir kulübün başına geçme fırsatının kendisine verilmesinin nedenlerinden biridir. Bruno Genesio'nun tutarlı bir proje inşa etmek için gerekli kaynakları ve çözümleri bulacağından hiç şüphem yok. Kendisi zorlu (talepkâr) bir ortamı yönetecek, oyuncularıyla iletişim kuracak ve felsefesini takıma yavaş yavaş oturtacak deneyime sahip.” ifadelerini kullandı.

“TARAFTARIN BEKLENTİSİ YÜKSEK”

Genesio’nun başarılı olacağına vurgu yapan Troussier, “Marsilya, taraftarların üst düzey beklentilerinin olduğu, son derece kendine has bir kulüp. Buradaki asıl zorluk sadece maç kazanmak değil, aynı zamanda kulübün kimliğini ve hedeflerini (hırslarını) yansıtan bir takım kurmaktır. Yani evet, Bruno Genesio'nun Marsilya'da başarılı olabileceğine inanıyorum. Zaten yüksek seviyede başarıya ulaşmak için gerekli niteliklere ve deneyime sahip olduğunu herkese gösterdi. Burada kilit nokta, ona fikirlerini hayata geçirmesi (uygulaması) için gerekli zamanı ve koşulları sağlamak olacaktır.” şeklinde konuştu.

Philippe Troussier (Fotoğraf: Instagram)

“KALİTELİ OYUNCULARINI KAYBETTİ”

Marsilya’nın kadrosunda yaşanan değişime dikkat çeken 71 yaşındaki futbol adamı, “Bence şu anda Marsilya'nın temel sorunu teknik direktörün kolektif çalışması değil, kadroda yaşanan önemli ayrılıkların ardından ortaya çıkan bireysel kalite ve bireysel etki eksikliğidir. Marsilya, kadrosunu ciddi anlamda daralttı ve bireysel olarak fark oluşturabilecek kapasitedeki bazı oyuncularını kaybetti. Bir Avrupa maçında bu durum çok kritik olabilir çünkü bazen özel bir şeyler üretebilen ve maçın gidişatını değiştirebilen yetenekte tek bir oyuncuya ihtiyaç duyarsınız.” dedi.

“PAIXAO VE HARİT ÇOK TEHLİKELİ”

Kadrodaki değişime rağmen takımda etkili olabilecek oyuncuların varlığını söyleyen Troussier, şöyle devam etti:

Igor Paixão gibi bir oyuncu, diğer kulüplerin ilgisine rağmen takımda kaldı ve Marsilya onu elinde tutmayı başardı. O, kesinlikle bel bağlamaları gereken oyunculardan biri çünkü bir maça doğrudan etki etme yeteneğine sahip. Ciddi bir sakatlıktan dönen ve yeniden iyi bir performans seviyesine ulaşmayı başaran Amine Harit'i de sayabiliriz. Kendisi fark oluşturacak teknik kapasiteye ve pozisyon oluşturma özelliğine sahip. Teknik direktörün kolektif bir proje inşa etme konusunda iyi bir iş çıkardığına inanıyorum ancak Marsilya takımı geçmişte sahip olduğu bireysel güce veya bireysel etkiye artık tam anlamıyla sahip değil. Ve bir Avrupa Ligi maçında, bireysel olarak o farkı oluşturabilme becerisi belirleyici olabilir.

“İSTANBUL’DAKİ ATMOSFERİ İYİ BİLİRİZ”

Siyah-beyazlıların sahasındaki atmosferle ilgili konuşan Philippe Troussier, “Beşiktaş'ın itibarını, kulübün etrafındaki atmosferi ve İstanbul'da oynamanın bir rakip için ne anlama gelebileceğini biliyorum. Beşiktaş'taki atmosferi özellikle çok iyi biliyorum; bu durum yıllar öncesine dayanıyor. Nijerya Milli Takımı’nı çalıştırdığım dönemde, o zamanlar Beşiktaş'ta oynayan forvet oyuncum Daniel Amokachi'yi ziyaret etmek için İstanbul'a gelmiştim. Fırsattan istifade edip Fenerbahçe'de oynayan Jay-Jay Okocha ve Okechukwu'yu da ziyaret etmiştim. Yani İstanbul'un büyük kulüplerindeki ve stadyumlarındaki o atmosferi tecrübe ettim. Ve evet, atmosfer gerçekten etkileyici.” dedi.

“TARAFTARLAR İTİCİ GÜÇ”

Beşiktaşlı taraftarların takım için en büyük destek unsuru olduğunu belirten Fransız çalıştırıcı, “Taraftarlar, bir maçın gidişatını ciddi şekilde etkileyebilir. Beşiktaşlı oyunculara muazzam bir destek ve enerji verirken, rakip üzerinde de çok büyük bir baskı kuruyor. Taraftarları neredeyse on ikinci, on üçüncü, hatta on dördüncü adam olarak bile görebilirsiniz. Takımlarına maçın son düdüğüne kadar itici güç olabilirler. Marsilya için bu kesinlikle başa çıkmaları gereken bir durum olacak. Ancak Marsilya’daki deneyimli oyuncuların bu tarz bir atmosferden illa ki korkacaklarını düşünmüyorum. Aksine, bu meydan okumayı kabullenmeli ve odaklanmaya devam etmeliler. Bu seviyedeki bir maçta özellikle de oyuna güçlü bir başlangıç yapabilirlerse atmosfer Beşiktaş'a ciddi bir avantaj sağlayabilir. Bu, İstanbul'daki futbolun en harika özelliklerinden biri. Beşiktaş taraftarı, önemli bir Avrupa maçında takımlarına gerçekten yardımcı olabilir." yorumunda bulundu.

“MARSİLYA'NIN BU ORTAMLA BAŞA ÇIKMASI GEREKECEK”

Karşılaşmada galibiyet şansı yüksek olan ekiple ilgili değerlendirmelerde bulunan deneyimli futbol adamı, atmosferin bu konuda Beşiktaş’a avantaj sağladığını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, “Bir zamanlar, Beşiktaş ile Marsilya arasındaki böyle bir eşleşmede Marsilya'nın favori olduğunu rahatlıkla söyleyebilirdim. Tarihsel olarak bakıldığında Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere Avrupa kupalarında daha fazla tecrübesi ve daha güçlü performansları var. Ancak Marsilya'nın mevcut durumunu, rekabetçi bir kadroyu yeniden inşa etme sürecini ve ilk maçın şu anda oldukça formda olan bir Beşiktaş'a karşı İstanbul'da oynanacağı gerçeğini göz önüne aldığımızda, bu maç özelinde Beşiktaş'ın favori olduğunu söyleyebilirim. Özellikle taraftarların oluşturduğu atmosfer ve baskı düşünüldüğünde, kendi evinde oynamak önemli bir avantaj. Marsilya'nın bu ortamla başa çıkması gerekecek ve Beşiktaş da bundan faydalanabilir. Kesinlikle gerçek bir şansları var ve bence maçı kazanabileceklerine inanmaları için her türlü imkana sahipler.” sözlerini sarf etti.

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