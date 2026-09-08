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Spor

Jürgen Klopp'un Almanya kararı bekleniyor: Nübel birinci kaleci olabilir

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Jürgen Klopp'un Almanya kararı bekleniyor: Nübel birinci kaleci olabilir

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alexander Nübel, şu ana kadar sergilediği performansla alkış aldı ve gözünü milli takıma çevirdi. Alman basını, 29 yaşındaki oyuncunun, teknik direktör Jürgen Klopp'un önündeki en önemli seçenekler arasında yer aldığı ve birinci kaleci olabileceğini yazdı.

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Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, 17 Eylül'de ilk kadrosunu açıklayacak. Manuel Neuer'in emekliliğinin ardından birçok adayın yarıştığı kaleci pozisyonu için deneyimli hocanın vereceği karar merakla bekleniyor.

Jürgen Klopp
Başlık ResmiJürgen Klopp

NEUER'İN YERİNE ADAYLAR

Alman medyasından Sky'ın haberine göre; Klopp, "bir numara" için Oliver Baumann, Alexander Nübel, Jonas Urbig ve Marc-Andre ter Stegen gibi isimler arasında tercih yapacak. Adaylar arasından Nübel'in, Beşiktaş'ta maç ritmini yükselttiği ve birinci kaleci olmak için umutlanabileceği belirtildi.

Beşiktaş, Alexander Nübel'i Alman devi Bayern Münih'ten kadrosuna kattı.
Başlık ResmiBeşiktaş, Alexander Nübel'i Alman devi Bayern Münih'ten kadrosuna kattı.

"BEŞİKTAŞ'TA DÜZENLİ OYNUYOR"

Sky'da yer alan haberde, Beşiktaş file bekçisi hakkında, "Nübel de umutlanabilir. Kaleci yaz aylarında Beşiktaş'a transfer oldu ve orada düzenli olarak maç ritmi kazanıyor" ifadeleri kullanıldı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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