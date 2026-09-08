UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisi Real Madrid ile Inter, organizasyonun ilk haftasında İspanya'da kozlarını paylaşacak. Real Madrid Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta merak edilirken Şampiyonlar Ligi canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

Real Madrid, ligde sezona üç galibiyetle başlamasına rağmen son maçında Real Betis'e mağlup olurken Inter ise Serie A'da Napoli'yi yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Peki, Real Madrid Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?

REAL MADRİD INTER MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Real Madrid ile Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi Türkiye'de Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Real Madrid Inter maçı şifreli olarak ekranlara gelecek.

Real Madrid Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı!

REAL MADRİD INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid Inter karşılaşması 8 Eylül 2026 Salı günü oynanacak.

İspanya'nın Madrid kentindeki Santiago Bernabeu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Real Madrid Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı!

REAL MADRİD INTER MUHTEMEL 11

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bellingham; Diomande, Brahim, Vinicius; ve Mbappé.

Inter: Martinez, Bisseck, Akanji, Bastoni, L.Henrique, Hakan Çalhanoğlu, Barella, Jones, Augusto, Thuram, Lautaro Martinez



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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