Osimhen sakatlandı mı, Lizbon maçında oynayacak mı? Galatasaray'dan Osimhen, Lemina ve Singo açıklaması

Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı öncesinde sakatlık gelişmeleri gündeme geldi. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir ile karşılaşan sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ve Mario Lemina mücadele sırasında yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyundan çıkarken, Wilfried Singo da karşılaşma öncesindeki antrenmanda sakatlandı.

Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşmasına kısa süre kala yaşanan sakatlıklar, özellikle Victor Osimhen'in Sporting Lizbon karşısında forma giyip giyemeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Galatasaray'ın sağlık kurulundan yapılan açıklamada Osimhen ve Lemina'nın ileri tetkiklerinin tamamlanacağı belirtilirken, Singo'nun MR sonuçlarında ise daha kapsamlı bir kas ve tendon hasarı tespit edildiği bildirildi.

Osimhen sakatlandı mı, Lizbon maçında oynayacak mı? Galatasaraydan Osimhen, Lemina ve Singo açıklaması

OSİMHEN SAKATLANDI MI?

Victor Osimhen Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Nijeryalı futbolcu, mücadelenin 33. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Galatasaray'ın sağlık raporunda Osimhen'in sağ adduktor kasık bölgesindeki kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edildiği açıklandı.

Osimhen'in yaşadığı sakatlığın ardından tedavisine başlandığı ve oyuncunun sağlık durumunun daha ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi için MR dahil ileri tetkiklerin yapılacağı belirtildi.

Osimhen sakatlandı mı, Lizbon maçında oynayacak mı? Galatasaraydan Osimhen, Lemina ve Singo açıklaması

OSİMHEN LİZBON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Sporting Lizbon ile karşılaşacak olması nedeniyle gözler Victor Osimhen'in sağlık durumuna çevrildi. Kulübün yaptığı açıklamada Osimhen'in Sporting Lizbon maçında oynayıp oynayamayacağı konusunda kesin bir bilgi verilmedi.

Osimhen sakatlandı mı, Lizbon maçında oynayacak mı? Galatasaraydan Osimhen, Lemina ve Singo açıklaması

LEMİNA VE SİNGO SAKAT MI?

Galatasaray'da Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan bir diğer futbolcu Mario Lemina oldu. Mücadeleye başlayan Lemina, karşılaşmanın devre arasında oyundan çıktı. Yapılan ilk değerlendirmede Gabonlu futbolcunun da Osimhen gibi sağ adduktor kas grubunda gerilme ve ağrı yaşadığı belirlendi. Lemina'nın tedavisine başlanırken, kesin durumunun ortaya konulması amacıyla MR dahil ileri tetkiklerinin tamamlanacağı açıklandı.

Osimhen sakatlandı mı, Lizbon maçında oynayacak mı? Galatasaraydan Osimhen, Lemina ve Singo açıklaması

Wilfried Singo ise antrenman sırasında sağ dizinin arka bölümüne aldığı darbe sonrasında sağlık kontrolünden geçirildi. Singo'nun MR dahil ileri tetkikleri Acıbadem Maslak Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sonucunda Singo'nun sağ uyluk bölgesindeki biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ile kanama tespit edildi.

Singo ve Lemina'nın da Sporting Lizbon karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği henüz netleşmedi.

Osimhen sakatlandı mı, Lizbon maçında oynayacak mı? Galatasaraydan Osimhen, Lemina ve Singo açıklaması

LİZBON-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Lizbon-Galatasaray maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Portekiz'deki mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında oynanacak Sporting Lizbon-Galatasaray karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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