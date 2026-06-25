2026 FIFA Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla Almanya'ya karşı 82'nci dakikada sakatlık geçiren ve karşılaşmaya devam edemeyen Wilfried Singo ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce'nin, Fildişi Sahilli Futbol Federasyonu ile temas kurduğu ve sakatlık durumundan dolayı oyuncuları Wilfried Singo'nın riske edilmemesi gerektiğini söylediği öğrenildi.

Yener İnce

"İNCE" TAKİP

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; 2026 Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Fildişi Sahilli'nde teknik heyet ve sağlık ekibi, 25 yaşındaki savunma oyuncusunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürecek.

Dünya Kupası'nda çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi alan ve E Grubu'nda Almanya'nın ardından ikinci sırada bulunan Fildişi Sahilli, son maçında bugün TSİ 23.00'de Curaçao ile mücadele edecek.

Galatasaray, Wilfried Singo'nun bonservisini 30,7 milyon euroya almıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Singo, Galatasaray'da 29 maça çıktı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, sahada kaldığı 1557 dakikada 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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