Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde hasat tarihi belli oldu. Manisalı üreticinin heyecanla beklediği yaş üzüm sezonu 11 Ağustos’ta başlayacak, 12 Ağustos tarihinde de ihracat yapılacak.

Türkiye’nin üzüm üretiminde lokomotif illerinden Manisa’da dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümde hasat tarihi belli oldu. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tüketilen Manisa’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümü için kesim ve ihracat tarihleri belirlendi.

Hasat tarihi belli oldu! Dünyaca ünlü Manisa lezzetinde sezon başlıyor: Her yıl 200 milyon dolarlık ihracat yapılıyor

YAŞ ÜZÜM SEZONU BAŞLIYOR

Kesim Tarihini Belirleme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelere göre, sofralık üzüm çeşitlerinin 11 Ağustos tarihinde kesilmesine, 12 Ağustos tarihinde ise ihracatına izin verilmesi kararlaştırıldı. Üreticilerin aylardır beklediği yaş üzüm sezonu başlıyor.

Hasat tarihi belli oldu! Dünyaca ünlü Manisa lezzetinde sezon başlıyor: Her yıl 200 milyon dolarlık ihracat yapılıyor

MANİSA ÜZÜMÜ DÜNYA SOFRALARINDA

Sezonun ilk üzümlerini kesmek için hazırlıklar tamamlandı. Manisa’dan her yıl yaklaşık 150-200 milyon dolarlık yaş üzüm ihracatı gerçekleştirilirken, yeni sezonla birlikte ihracatçıların da dış pazarlara yönelik sevkiyatlara başlaması bekleniyor. Özellikle çekirdeksiz Sultani üzüm, kendine özgü aroması, ince kabuğu, çekirdeksiz yapısı ve sofralık kalitesiyle dünya pazarlarında Manisa’nın en bilinen tarım ürünleri arasında yer alıyor. Çekirdeksiz Sultani üzüm yaş ihraç edildiği gibi kurutularak da ülkeye önemli bir döviz girdisi sağlıyor.

Hasat tarihi belli oldu! Dünyaca ünlü Manisa lezzetinde sezon başlıyor: Her yıl 200 milyon dolarlık ihracat yapılıyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Manisa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIManisa

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