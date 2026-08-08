ABD'de skandal olay! Çürümeye yüz tutmuş 60 ceset peş peşe çıkarıldı

ABD'nin Chicago kentindeki bir morgda yaklaşık 60 ceset, soğutma sistemi bulunmayan bir alanda çürümeye terk edilmiş halde bulundu. Bazı cesetlerin kemirgenler tarafından istila edildiği tespit edilirken, yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Chicago'nun Güney Yakası'ndaki South Chicago Chapel'de yapılan inceleme, bir morgdaki korkunç koşulları ortaya çıkardı. Yaklaşık 60 cesedin uygun olmayan bir alanda tutulduğunu belirleyen yetkililer, cesetlerin farklı çürüme aşamalarında olduğunu aktardı.

İhbar üzerine harekete geçen Cook County Adli Tıp Ofisi’nden ekipler, cesetleri morgdan çıkarmak ve kimliklerini belirlemek için gece boyunca çalışma yaptı.

KURUM YÖNETİCİSİ İZİN VERMİŞ

CBS News'in incelediği kayıtlara göre, kurum yöneticisi Johanna Morgan'ın, bazı cesetlerin kemirgenlerin bulunduğu ve soğutma sistemi olmayan bir alanda tutulmasına izin verdiği öne sürüldü. Uygun olmayan koşullar nedeniyle bazı cesetlerin çürüdüğü, bazılarını ise kemirgenlerin istila ettiği ortaya çıktı.

Skandal olayın ardından kurum yöneticisi Johanna Morgan'ın lisansı askıya alınırken, yetkililerin morga girip çıktığı ve ceset torbalarını araçlara taşıdığı görüntüler ortaya çıktı.

Illinois Cenaze Direktörleri Birliği yetkilileri, olayın son derece rahatsız edici olduğunu belirterek eyalette cesetlerin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğine ilişkin sıkı kurallar bulunduğunu hatırlattı. Yetkililer, yaklaşık 60 cesedin kimliğini belirlemek ve ailelerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kimlik tespitinin ve soruşturmanın birkaç gün sürebileceği bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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