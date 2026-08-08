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Dünya

Sosyal medyayı ikiye bölen festival! Binlerce kişi 44 ton domatesin arasında aradı, tepkiler çığ gibi

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Güney Kore’de düzenlenen domates festivalinde 44 ton domatesin arasına saklanan 10 altın yüzüğü bulmak için yüzlerce kişi yarıştı. Etkinliğe ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcıların bir kısmı organizasyonu eğlenceli buldu, bir kısmı ise tonlarca domatesin kullanılması nedeniyle etkinliğe tepki göstererek 'israf' yorumunda bulundu.

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Güney Kore’nin Gangwon Eyaleti’nde düzenlenen 2026 Hwacheon Domates Festivali, kavurucu sıcaklara rağmen yoğun ilgi gördü. Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise yüzlerce kişinin domateslerle dolu havuzlara girerek altın yüzük aradığı yarışma oldu.

Sosyal medyayı ikiye bölen festival! Binlerce kişi 44 ton domatesin arasında aradı, tepkiler çığ gibi
Başlık ResmiSosyal medyayı ikiye bölen festival! Binlerce kişi 44 ton domatesin arasında aradı, tepkiler çığ gibi

44 TON DOMATESİN İÇİNDE 10 YÜZÜK ARADILAR

Festivalin simgesi haline gelen “Altın Yüzüğü Bul” yarışmasında, toplam 44 ton domates kullanıldı. Katılımcılar, domateslerin arasına gizlenen 10 altın yüzüğü bulmak için birbirleriyle yarıştı. Aşırı sıcaklar nedeniyle yarışma, bu yıl yalnızca sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

Sosyal medyayı ikiye bölen festival! Binlerce kişi 44 ton domatesin arasında aradı, tepkiler çığ gibi
Başlık ResmiSosyal medyayı ikiye bölen festival! Binlerce kişi 44 ton domatesin arasında aradı, tepkiler çığ gibi

Festival alanında domatesle yüz boyama ve su tabancası oyunları gibi çok sayıda etkinlik de düzenlendi. Yerel Campari ve kiraz domateslerle hazırlanan domates aromalı dondurma ise festivalin bu yıl öne çıkan yeniliklerinden biri oldu.

Sosyal medyayı ikiye bölen festival! Binlerce kişi 44 ton domatesin arasında aradı, tepkiler çığ gibi
Başlık ResmiSosyal medyayı ikiye bölen festival! Binlerce kişi 44 ton domatesin arasında aradı, tepkiler çığ gibi

KULLANICILAR İKİYE AYRILDI

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla festival, kullanıcıların da gündemine girdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları etkinlikte kullanılan 44 ton domatese dikkat çekerek “Bu kadar domates israf edilmemeli” şeklinde yorumlar yaparken, bazıları ise etkinliği 'eğlenceli' buldu. Bu yıl 22’ncisi düzenlenen festival, uzatılan programıyla 9 Ağustos’a kadar devam edecek.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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