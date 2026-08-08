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Spor

İspanya'da Victor Osimhen iddiası: Dev transfer için maaş indirimini kabul etti!

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İspanya'da Victor Osimhen iddiası: Dev transfer için maaş indirimini kabul etti!

Galatasaray forması giyen dünya yıldızı Victor Osimhen'in, menajerler aracılığıyla Atletico Madrid'e önerildiği iddia edildi. İspanya basını, LaLiga ekibinin teknik patronu Diego Simeone'nin de Osimhen'i kadroda görmek istediğini yazdı.

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Galatasaray'ın Temmuz 2025'te bonservisine 75 milyon euro ödediği Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Victor Osimhen, Galatasaray'da yıllık 21 milyon euro garanti ücret kazanıyor.
Başlık ResmiVictor Osimhen, Galatasaray'da yıllık 21 milyon euro garanti ücret kazanıyor.

SIMEONE'DEN TRANSFERE ONAY

İspanyol gazeteci Ruben Uria'nın haberine göre; 27 yaşındaki Nijeryalı santrfor, menajerler aracılığıyla Atletico Madrid'e önerildi. Osimhen'in, transferin gerçekleşmesi için maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu iddia edildi. Haberde, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de Osimhen'i kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

Osimhen, her fırsatta kariyerine Galatasaray'da devam edeceğini belirtirken; kulüpler arasında resmi bir teklif veya görüşme yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Diego Simeone, 2011 yılından bu yana Atletico Madrid'i çalıştırıyor.
Başlık ResmiDiego Simeone, 2011 yılından bu yana Atletico Madrid'i çalıştırıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

27 yaşındaki santrforun, Galatasaray ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Osimhen, sarı-kırmızılılarda 74 maçta 59 gol ve 16 asistlik skor katkısı verdi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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