Chelsea, FIFA'nın yeni kadro düzenlemesi sonrası 41 kişilik kadrosunu 25'e indirmek zorunda. Londra ekibinde 16 futbolcuyla yolların ayrılması beklenirken, yıldız isimler için belirlenen astronomik bonservisler dikkat çekiyor.

Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek olan Chelsea, geniş kadrosunu daraltmak için harekete geçti. Londra ekibinde teknik direktör Xabi Alonso'nun, düzenli forma şansı bulamayacak futbolcuların takımda tutulmasına sıcak bakmadığı ve kadroda ciddi bir değişim planlandığı belirtildi.

Premier Lig devinde büyük operasyon: 16 futbolcu gönderilecek

FIFA DÜZENLEMELERİYLE BAŞI DERTTE

Chelsea, FIFA'nın yeni düzenlemelerine göre 41 kişilik kadrosunu 25'e düşürmek zorunda. Bu sebeple acil bir şekilde 16 futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor.

Premier Lig devinde büyük operasyon: 16 futbolcu gönderilecek

CHELSEA'DE KADRO OPERASYONU

Chelsea'de yeni sezon öncesi kadro planlaması hız kazandı. İngiliz ekibinde Benoit Badiashile, Axel Disasi, Marc Guiu, David Datro Fofana ve Caleb Wiley'nin şu anda A takımla antrenmanlara katılmadığı aktarıldı.

Söz konusu futbolcular için satış veya kiralama seçeneklerinin değerlendirildiği ifade edilirken, Chelsea'nin kadroda yer açmak ve maaş yükünü azaltmak istediği kaydedildi.

Premier Lig devinde büyük operasyon: 16 futbolcu gönderilecek

YILDIZLARIN FİYATI BELLİ OLDU

Kadrosundaki oyuncular için yüksek bonservis beklentileri belirleyen Chelsea, özellikle önemli isimlerinden ciddi gelir elde etmeyi hedefliyor.

Londra ekibinin Malo Gusto için 87 milyon euro, Enzo Fernandez için 140 milyon euro, Nicolas Jackson için ise 75 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.

Premier Lig devinde büyük operasyon: 16 futbolcu gönderilecek

CHALOBAH TRANSFERİ TAMAMLANMAK ÜZERE

Chelsea'de ayrılması beklenen isimlerden biri de Trevoh Chalobah. İngiliz savunmacının, bonuslarla birlikte 31 milyon sterlin karşılığında Como'ya transferinin tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

Kaleci Filip Jorgensen için ise kiralık formülü gündemde. Danimarkalı file bekçisinin Strasbourg'a kiralanmasının planlandığı aktarıldı.

Premier Lig devinde büyük operasyon: 16 futbolcu gönderilecek

4 YILDA 2,2 MİLYAR EUROLUK HARCAMA

Chelsea'nin son yıllardaki transfer politikası dikkat çekici rakamlara ulaştı. BlueCo'nun kulübün kontrolünü devralmasının ardından geçen dört yıllık süreçte Londra ekibinin futbolcu transferlerine 2 milyar 218 milyon euro harcadığı belirtildi.

Aynı dönemde oyuncu satışlarından elde edilen toplam gelirin ise yaklaşık 1 milyar 167 milyon euro olduğu kaydedildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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