Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Premier Lig devinde büyük operasyon: 16 futbolcu gönderilecek

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Premier Lig devinde büyük operasyon: 16 futbolcu gönderilecek
Fotoğraf Başlığı Premier Lig devinde büyük operasyon: 16 futbolcu gönderilecek

Chelsea, FIFA'nın yeni kadro düzenlemesi sonrası 41 kişilik kadrosunu 25'e indirmek zorunda. Londra ekibinde 16 futbolcuyla yolların ayrılması beklenirken, yıldız isimler için belirlenen astronomik bonservisler dikkat çekiyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek olan Chelsea, geniş kadrosunu daraltmak için harekete geçti. Londra ekibinde teknik direktör Xabi Alonso'nun, düzenli forma şansı bulamayacak futbolcuların takımda tutulmasına sıcak bakmadığı ve kadroda ciddi bir değişim planlandığı belirtildi.

Premier Lig devinde büyük operasyon: 16 futbolcu gönderilecek
Başlık ResmiPremier Lig devinde büyük operasyon: 16 futbolcu gönderilecek

FIFA DÜZENLEMELERİYLE BAŞI DERTTE

Chelsea, FIFA'nın yeni düzenlemelerine göre 41 kişilik kadrosunu 25'e düşürmek zorunda. Bu sebeple acil bir şekilde 16 futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor.

Premier Lig devinde büyük operasyon: 16 futbolcu gönderilecek
Başlık ResmiPremier Lig devinde büyük operasyon: 16 futbolcu gönderilecek

CHELSEA'DE KADRO OPERASYONU

Chelsea'de yeni sezon öncesi kadro planlaması hız kazandı. İngiliz ekibinde Benoit Badiashile, Axel Disasi, Marc Guiu, David Datro Fofana ve Caleb Wiley'nin şu anda A takımla antrenmanlara katılmadığı aktarıldı.

Söz konusu futbolcular için satış veya kiralama seçeneklerinin değerlendirildiği ifade edilirken, Chelsea'nin kadroda yer açmak ve maaş yükünü azaltmak istediği kaydedildi.

Premier Lig devinde büyük operasyon: 16 futbolcu gönderilecek
Başlık ResmiPremier Lig devinde büyük operasyon: 16 futbolcu gönderilecek

YILDIZLARIN FİYATI BELLİ OLDU

Kadrosundaki oyuncular için yüksek bonservis beklentileri belirleyen Chelsea, özellikle önemli isimlerinden ciddi gelir elde etmeyi hedefliyor.

Londra ekibinin Malo Gusto için 87 milyon euro, Enzo Fernandez için 140 milyon euro, Nicolas Jackson için ise 75 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.

Premier Lig devinde büyük operasyon: 16 futbolcu gönderilecek
Başlık ResmiPremier Lig devinde büyük operasyon: 16 futbolcu gönderilecek

CHALOBAH TRANSFERİ TAMAMLANMAK ÜZERE

Chelsea'de ayrılması beklenen isimlerden biri de Trevoh Chalobah. İngiliz savunmacının, bonuslarla birlikte 31 milyon sterlin karşılığında Como'ya transferinin tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

Kaleci Filip Jorgensen için ise kiralık formülü gündemde. Danimarkalı file bekçisinin Strasbourg'a kiralanmasının planlandığı aktarıldı.

Premier Lig devinde büyük operasyon: 16 futbolcu gönderilecek
Başlık ResmiPremier Lig devinde büyük operasyon: 16 futbolcu gönderilecek

4 YILDA 2,2 MİLYAR EUROLUK HARCAMA

Chelsea'nin son yıllardaki transfer politikası dikkat çekici rakamlara ulaştı. BlueCo'nun kulübün kontrolünü devralmasının ardından geçen dört yıllık süreçte Londra ekibinin futbolcu transferlerine 2 milyar 218 milyon euro harcadığı belirtildi.

Aynı dönemde oyuncu satışlarından elde edilen toplam gelirin ise yaklaşık 1 milyar 167 milyon euro olduğu kaydedildi.

BAKMADAN GEÇME
Salah İngiltere
SPOR

Salah İngiltere'yi ayağa kaldırdı: Türkiye artık başka bir seviye
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Karın ağrısıyla başlayan kabus hayatını kararttı! Doktorlardan kritik 'bir yıl' uyarısı
Karın ağrısıyla başlayan kabus hayatını kararttı!
Kaydet
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için karar verildi
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı!
Kaydet
Gündüz bomboş, gece adım atacak yer kalmıyor! Saatler içinde nüfus 100 katına çıkıyor
Gündüz bomboş, gece adım atacak yer yok! Saatler içinde nüfus 100 katına çıkıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.