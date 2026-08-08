Kırıkkale'de 350 küçükbaş hayvanı çalmak isteyen hırsızlarla iş birliği yapan çobanın oyununu jandarma bozdu. Kendisini suçsuz göstermek için ellerini bağlatan çobanın, hırsızlara yardım ettiği ortaya çıktı. Sürü, sahibine teslim edilirken 2 şüpheli tutuklandı, Özbekistan uyruklu çoban ise sınır dışı edildi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre Ufuk Özdemir'in küçükbaş hayvanlarına bakan Özbekistan uyruklu A.T. (51), pişkin bir hırsızlık planı yaptı.

Kendini iple kamufle etmiş! Çobandan akılalmaz plan, oyununu jandarma bozdu

KENDİSİNİ İPLE BAĞLATTI

Sürüyü çalmak isteyen F.A. (33) ve M.D. (34) ile görüşen A.T. şüpheleri üzerinden uzaklaştırmak için kendisini iple bağlattı. 350 küçükbaş hayvan, Ankara'nın Elmadağ ilçe istikametine kadar götürüldü.

Kendini iple kamufle etmiş! Çobandan akılalmaz plan, oyununu jandarma bozdu

2 GÜN ÖNCE GÖRÜŞMÜŞ

Yaşanan olayın ardından çevredeki güvenlik kameraları da ayrıntılı şekilde incelendi. Görüntülerde F.A. ile M.D.'nin olaydan iki gün önce çobanla buluştuğu belirlendi. Jandarma ekipleri, yaptığı incelemede çobanın da planın içinde olduğunu tespit etti. Yaklaşık 350 küçükbaş hayvan gece yarısı Elmadağ sınırlarında bulunarak sahibi Ufuk Özdemir'e teslim edildi.

Kendini iple kamufle etmiş! Çobandan akılalmaz plan, oyununu jandarma bozdu

SINIR DIŞI EDİLDİ

F.A. ile M.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanırken, 2 aydır sürü sahibinin yanında çalışan Özbekistan uyruklu A.T ise sınır dışı edildi.

Kendini iple kamufle etmiş! Çobandan akılalmaz plan, oyununu jandarma bozdu

"19 SENENİN BİRİKİMİYDİ"

Sürünün sahibi Ufuk Özdemir, "Saat 7 gibi çobanı arazide bağlamışlar ve Taburlar köyü tarafına bırakmışlar. Orada gören bir arkadaşımız bizi aradı. Biz de hemen Jandarma Komutanlığına haber verdik. Daha sonra diğer ekipler, köylüler ve Elmadağ'daki arkadaşlarımız arama çalışmalarına katıldı. Gece saat 12 civarında hayvanlarımızı Elmadağ sınırlarında bulduk. Jandarma sayesinde gerçeği öğrendik. Daha önce başımıza böyle bir şey gelmedi. Bunlar 19 senenin birikimi. Çoluğumuzla çocuğumuzla, yaz kış demeden emek verdik. Çok şükür hayvanlarımız geri geldi” dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kırıkkale Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKırıkkale

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