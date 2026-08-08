Gaziantep'te bir ev ve arazide define bulmak için kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yaptığı 'Salak Milyoner filmi gerçek oldu' dedirtti.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmaları neticesinde Nizip ilçesinde M.K. isimli şahsın evinde ve arazisinde kaçak kazı yaptığı belirlendi. Ekipler tarafındanadrese yapılan operasyonda ev sahibi M.K. ile birlikte H.A., R.Y., M.Y. ve İ.M. isimli şahıslar kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

'Salak Milyoner' filmi gerçek oldu! Define için evin altını oymuşlar

'SALAK MİLYONER' FİLMİ GERÇEK OLDU

Şüpheli şahısların evde kazı yaparak oluşturduğu metrelerce derinlikteki çukur dikkat çekerken, 'Salak Milyoner filmi gerçek oldu' dedirtti. Yapılan aramalarda ise suçta kullandıkları 22 adet değişik boy ve vaziyette duvar kırma aparatı, 8 adet kazı malzemesi, 2 adet merdiven, 2 adet seyyar kablo, 1 adet Hilti ve 1 adet projektör ele geçirildi.

'Salak Milyoner' filmi gerçek oldu! Define için evin altını oymuşlar

Kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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