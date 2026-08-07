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Spor

Kayserispor'un transfer yasağı kalktı! Başkan Ali Çamlı duyurdu

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Kayserispor'un transfer yasağı kalktı! Başkan Ali Çamlı duyurdu
Fotoğraf Başlığı Kayserisporun transfer yasağı kalktı! Başkan Ali Çamlı duyurdu

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, transfer yasağına esas teşkil eden dosyalara ilişkin sürecin tamamladığını söyleyerek, "Kulübümüz transfer yasağı resmen kalkmıştır" dedi.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor'un transfer yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, FIFA tarafından geçmiş dönem borçlarına ilişkin uygulanan geçici transfer yasağına konu olan tüm yükümlülüklerin yerine getirildiği belirtildi.

Kayserisporun transfer yasağı kalktı! Başkan Ali Çamlı duyurdu
Başlık ResmiKayserisporun transfer yasağı kalktı! Başkan Ali Çamlı duyurdu

Açıklamada, "Söz konusu transfer yasağına esas teşkil eden FIFA nezdindeki tüm dosyalara ilişkin süreçler tamamlanmış olup kulübümüzün transfer yasağı resmen kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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