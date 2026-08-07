Avcılar Belediyesi soruşturmasında sıcak gelişme! 12 şüpheli tutuklandı

Avcılar Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılında gerçekleştirdiği asfalt imalatı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan inceleme sürüyor.

Soruşturmada, yaklaşık maliyet hesaplamasında kamu kurumlarından fiyat araştırması yapılmaksızın yüksek teklifler alınarak ihale bedelinin artırıldığı ve bu şekilde kamu zararına neden olunduğu öne sürülüyor.

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12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılık, 12 şüpheliyi "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Hakimlik 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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