Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Mekke Anlaşması tüm kardeş ülkelere açık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirterek, bölgenin huzur, refah ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açık olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın güvenlik, savunma sanayisi ve terörle mücadele alanlarında üç ülke arasındaki iş birliğini ileri taşıyacağını ifade etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine Mekke'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, temasları kapsamında Veliaht Prens Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldiklerini belirtti. Görüşmelerin ardından üç ülke arasında Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalandığını kaydetti.

SAVUNMA ALANINDAKİ KOORDİNASYONU ARTIRACAK

Erdoğan, kolektif caydırıcılık anlayışı üzerine inşa edilen anlaşmanın savunma alanındaki koordinasyonu artıracağını, ortak savunma sanayisi projelerinin geliştirilmesine zemin hazırlayacağını ve terörizmle mücadelede iş birliğini güçlendireceğini söyledi.

TÜM KARDEŞ ÜLKELERİN KATILIMINA AÇIK

Anlaşmanın, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkını teyit ettiğini vurgulayan Erdoğan, metnin herhangi bir ülkeyi hedef almadığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı, girişimin temel amacının bölgenin huzurunu, refahını ve istikrarını desteklemek olduğunu belirterek, aynı hedefleri paylaşan tüm kardeş ülkelerin katılımına açık olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bölgesel sorunların çözümünde uluslararası hukuka bağlılık, diyalog ve diplomasi ilkelerini esas almaya devam edeceğini dile getiren Erdoğan, Mekke'deki temasların ve imzalanan anlaşmanın bölge için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan dikkat çeken mesaj: Mekke Anlaşması tüm kardeş ülkelere açık

MEKKE'DE SELMAN VE ŞERİF İLE CUMA NAMAZI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamadan önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif ile birlikte Mescid-i Haram'da cuma namazı kıldı.

Liderlerle birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da saf tuttu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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