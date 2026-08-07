Filistin kararı sonrası Madrid’e gözdağı verildiğini savunan Pekin ve Bogota, Ceuta’daki göç krizinin arkasında İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın yattığını iddia etti.

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’da tırmanan düzensiz göç krizi, bölgesel bir sınır anlaşmazlığının ötesine geçerek küresel aktörlerin güç mücadelesine dönüştü.

İspanya ile İtalya arasındaki Schengen geriliminin ardından Pekin yönetimi devreye girdi.

Pekin istihbaratına göre Ceuta’da patlak veren kriz, Pedro Sanchez hükümetine baskı kurmayı hedefleyen örtülü bir operasyonun parçası olarak görülüyor.

Çin siyaseti ve uluslararası ilişkiler uzmanı Mısırlı akademisyen Nadia Helmy, Modern Diplomacy dergisinde yayımlanan analizinde Madrid’in Filistin Devleti’ni tanımasını ve Gazze’deki askerî operasyonlara tepki göstermesini hatırlatarak, "İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın İspanya’yı istikrarsızlaştırmak amacıyla Fas-İspanya hattındaki göç krizine müdahil olduğu iddia edildi," ifadelerini kullandı.

Mossad'ın Sanchez kumpası ifşa oldu! Çin istihbaratının radarına yakalandılar

Çinli analistler, sahadaki krizin tırmandırılması ve kaos ortamı oluşturulması adına bölgeye ajan sızdırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Mossad'ın Sanchez kumpası ifşa oldu! Çin istihbaratının radarına yakalandılar

PETRO DA NETANYAHU’YU İŞARET ETTİ

Çinli çevrelerde tartışılan bu senaryo, Latin Amerika hattında da karşılık buldu. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ceuta’daki göç akınının arkasındaki nihai sorumlunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu öne sürdü. Petro, Netanyahu’nun Madrid yönetimini cezalandırmak için göç dalgasını finanse ettiğini ve Rabat yönetimi ile Tel Aviv arasındaki yakın savunma ilişkilerinin bu süreçte kullanıldığını iddia etti.

PEKİN İÇİN STRATEJİK ORTAK: FAS

Çin’in olaya yaklaşımındaki bir diğer kritik unsur ise Fas ile son yıllarda kurduğu devasa ekonomik ve lojistik ortaklık.

Pekin yönetimi, Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika’yı küresel tedarik zinciri için hayati bir hat olarak görüyor.

Çinli şirketler Avrupa ve ABD ile serbest ticaret anlaşmaları bulunan, zengin fosfat rezervlerine sahip Fas’ı elektrikli araç, batarya ve stratejik malzeme üretimi için dev bir sanayi üssü olarak kullanıyor.

TANGER MED LİMANI

Akdeniz’in en büyük konteyner limanlarından biri olan Tanger Med, Çin ürünlerinin Avrupa ve Afrika pazarlarına ulaştırılmasında ana lojistik merkezi konumunda bulunuyor.

Fas’ı Afrika ile Avrupa arasındaki en önemli stratejik kapılarından biri olarak konumlandıran Çin, Ceuta ve çevresinde yaşanabilecek her türlü istikrarsızlığın kendi küresel ticaret hatlarını ve yatırımlarını olumsuz etkileyeceğinden endişe ediyor.

MOSSAD AJANLARI KOVULDU

Öte yandan, İspanya'yı hedef alan örtülü operasyon iddialarıyla gündeme gelen Mossad, İran sahasındaki başarısızlıklar nedeniyle çalkalanıyor. İsrail ve ABD'nin İran'da rejimi devirmeye yönelik hazırladığı planın çökmesinin ardından faturası Mossad yönetimine kesildi.

İsrail basını ve Kanal 12'nin haberine göre, Mossad Başkanı Roman Gofman, İran rejimini devirme hedefine ulaşılamaması gerekçesiyle teşkilat bünyesindeki çok sayıda üst düzey ismi görevden aldı. Tasfiye edilen isimler arasında henüz birkaç ay önce göreve başlayan Mossad İstihbarat Bölümü Başkanı ile teşkilatın İran Departmanı Başkanı'nın da yer aldığı görüldü.

Rejimi devirme planının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Mossad’ın kurum içi büyük bir yeniden yapılanma sürecine girdiği ve İran dosyasındaki başarısızlığın teşkilat içi gerilimi tırmandırdığı kaydedildi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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