Ertuğrul Doğan dev kazancı açıkladı: "450 milyon seviyelerini buldu"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferiyle ilgili olarak açıklamalar yaptı. Mısırlı yıldızın 4 katı bir teklifi reddettiğini söyleyen Doğan, "Salah gibi bir oyuncuyu parayla ikna edip Trabzon'a getiremezsin. Dün bize bir kontrat gösterdi. Bizim verdiğimiz teklifin 4 katı bir kontrat gösterdi. Niyeti bu sevgiyi ve heyecanı yaşamaktı." dedi. Salah transferinin ardından kombine satışlarından elde edilen geliri açıklayan Başkan Doğan, "Şu an ben en büyük teşekkürü taraftarıma yapıyorum. Dünden bugüne yanılmıyorsam ciro 450 milyon seviyelerini buldu kombinede. Bu çok önemli bir rakam." diye konuştu.

Doğan, Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah için Papara Park'ta düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer sürecini değerlendirdi.

Salah'ın dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olduğunu vurgulayan Doğan, Trabzonspor'un gerçekleştirdiği imza töreninin uzun yıllardır Türkiye'de ve dünyada benzerinin görülmediğini söyledi.

"TRABZONSPOR İÇİN ÇOK İYİ OLACAK"

Doğan, Salah'ın çok mütevazı biri olduğunu ilk transfer görüşmesine başladıkları zaman belli ettiğini ifade ederek, "Bugün takım içerisinde gördüğüm için gerçekten çok mutlu oldum. İnsanların bu kariyerini nasıl yakaladığını, o seviyede nasıl kaldığını bence gösteren önemli örneklerden bir tanesi. Trabzonspor için çok iyi olacaktır, ben buna inanıyorum ama en önemli konu sizlerin desteği." diye konuştu.

Salah'ın imza töreninden

"MUÇİ'YE DAVRANIŞI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Bordo-mavili bir diğer futbolcu Ernest Muçi'nin Muhammed Salah'a forma numarasını vermesinin kendisini duygulandırdığını belirten Doğan, "Burada Muçi'ye teşekkür ederim. Kendiliğinden gelip formasını Muhammed Salah'a vermesi bence çok önemli bir duruştu, çok önemli bir göstergeydi. İkisi de çok değerli oyuncumuz ama kendi kendine böyle bir şey yapması gerçekten ben dahil olmak üzere herkesi çok duygulandırdı. Ona da burada özel olarak teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ BENİ BURAYA GETİRDİNİZ, DEDİ"

Doğan, transfer süreciyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"İlk görüşmemizi yaptığımız zaman, yani transfer görüşmesinden bahsediyorum. Karşınızdaki oyuncu futbolda yaşanabilecek her türlü başarıyı yaşamış biri. Oynadığı lig belli, oynadığı takım belli. Bu futbolcuyu Türkiye'ye getirmek tabii konuştuğumuz zaman oyuncu da bizim planlamamızı merak etmişti. Sayın İbrahim Şahinkaya planlamadan bahsetti. Ben de ona sadece şunu söyledim, 'Hayatı boyunca yaşamayacağı bir sevgiyi burada göreceğini' söylemiştim. İstanbul'daki karşılamadan sonra ofiste ilk bunu söylemişti. Yani 'İnanamadım.' diye. Ben de 'Trabzon'u gör.' demiştim. Dün havalimanından çıkışında bize teşekkür etti. 'İyi ki beni buraya getirdiniz.' dedi. O da çok mutlu. Zaten sahada sizler de görmüşsünüzdür. Çok pozitif hava. İnşallah bu hava bizi daha farklı bir noktaya taşıyacak hep beraber."

Öte yandan transfer çalışmalarının devam ettiğini ve forvet takviyesi konusunda önemli isimlerle görüşmeler yürüttüklerini belirten Doğan, en iyi futbolcuyu getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

"Çıtanın nerede olduğunun da farkındayız." ifadesini kullanan Doğan, "Zaten o çıtayı biz oraya kendimiz taşıdık. Yani bu planlamanın içerisindeydi. Yani şöyle bir planlama, hem dünyanın her yerinden gençlerin gelmek istediği, yani gelip kendini geliştirip bir yerlere gidebileceğini biz ispat ettik." şeklinde konuştu.

Doğan, şu anda başka oyuncular da satabileceklerini ancak bunu tercih etmediklerini dile getirerek, "Yani öyle bir durum da var ama bunu yapmıyoruz ve biz aynı zamanda tabii taraftar psikolojisi olarak ben de tribünlerden geliyorum. İnsanlar şunu söylüyor haliyle. Rakip takımdaki yıldız oyuncuları gördükleri zaman yani 'Biz niye almıyoruz?' sorusu her zaman vardı ama bunların hepsi peş peşe gelen işler." dedi.

Salah'ın imza töreninden

"CİRO 450 MİLYON SEVİYELERİNİ BULDU KOMBİNEDE"

Kulübün borcunun büyük kısmını, neredeyse tamamına yakın bir kısmını artık kapattıklarını vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Herkes şunu da söylüyor bu arada. Yeri gelmişken söyleyeyim. İşte 'Trabzonspor oradan destek aldı, buradan destek aldı, o sponsor oldu, bu sponsor oldu' filan. Kimsenin sponsor olduğu falan yok. Şu an ben en büyük teşekkürü taraftarıma yapıyorum. Dünden bugüne yanılmıyorsam ciro 450 milyon seviyelerini buldu kombinede. Bu çok önemli bir rakam. Yani taraftarımız şunu söylüyor bize. 'Siz böyle yıldızlar getirirseniz biz de kombinelerle yanınızdayız.' diyor. Sağ olsunlar. Ama ben bu kombinelerin tamamının bitirilmesini istiyorum. Taraftarımdan ricam odur. Hemen bugün, yarın, iki gün sonra, üç gün sonra bu kombineleri bitirelim. Bize de bir mesaj, biz de mesajı alırız ve gerekeni yaparız."

Transferlerle ilgili yapılan yorumlara tepkisini dile getiren Doğan, "İstanbul takımları aldığı zaman bu konular konuşulmuyor. Biz aldığımız zaman konuşuluyor. Çok gereksiz konuşmalar, gereksiz laflar. Trabzonspor yanılmıyorsam geçen yılla beraber şu ana kadar 100 milyon avronun üzerinde bir satış yaptı. 100 milyon avro satış yapan bir takım istediği oyuncuyu alabilir. Benim elimde şu an istesem satabileceğim bir o kadar daha oyuncum var. Yani bu tabii ki elimi rahatlatıyor. Onun dışında herkes bir şeyler uyduruyor. Kimin konuştuğu da önemli, her şeye cevap vermemek lazım." ifadelerini kullandı.

Doğan, oyunculara sürpriz yaparak ağustos maaşlarını erkenden yatırdıklarını belirterek, "Onlar için elimizden gelen en iyi ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Hiçbir şeylerini eksik etmek istemiyoruz. Onlar da hem bizim hem hocalarının yüzlerini güldürdü. İçeride oluşan bu pozitif atmosferi lige de yansıtmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"SALAH GİBİ BİR OYUNCUYU PARAYLA İKNA EDİP TRABZON'A GETİREMEZSİN"

Muhammed Salah'ı transfer sürecinde parayla ikna etmediklerinin altını çizen Doğan, şunları kaydetti:

"Bir defa parayla ikna etmedik. Salah gibi bir oyuncuyu parayla ikna edip Trabzon'a getiremezsin. Dün bize bir kontrat gösterdi. Bizim verdiğimiz teklifin 4 katı bir kontrat gösterdi. Niyeti bu sevgiyi ve heyecanı yaşamaktı. Zaten iki tarafın da anlaştığı nokta buydu. Şehrin durumunu, şampiyonluk kutlamalarını Avrupa'daki arkadaşlarıyla görüştü. Burada eski oyuncumuz Trezeguet sürece olumlu bir katkı verdi. Kulüp hakkında hiçbir kötü referans almadı. Çok güzel bir süreç yönettik. Araştırdıktan sonra şehri, şehirdeki tutkuyu buraya gelmek istedi. Ciddi bir rakam verdik bizim açımızdan kabul ediyorum ama Salah açısından öyle bir şey değil o. Bu işin içinde olan herkes verdiğimiz ücretin Salah gibi bir oyuncu için her yerde bulabileceği bir ücret olduğunu biliyor. Bugün tribünlere gelen herkesin oyuncunun samimiyetini gördüğüne inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, Salah'ın Trabzonspor'un tanıtımına çok büyük katkısının olacağını sözlerine ekledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası