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Spor

Trabzon'da Salah çılgınlığı! "Böylesini ilk kez gördüm"

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Trabzon'da Salah çılgınlığı!

Trabzonspor Kulübü'nün transferini resmiyet döktüğü Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah için taraftarların da katılımıyla imza töreni gerçekleştiriliyor. İmza töreninde tribünleri dolduran taraftarlara seslenen 34 yaşındaki futbolcu, böyle bir karşılaşmayı ilk kez gördüğünü belirterek "Herkese çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum. Kazanmak için buradayım." dedi.

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Dünyaca ünlü futbolcu Salah'a imza attıran bordo mavililer, Papara Park'ta taraftarlarının katılımıyla imza töreni düzenliyor.

TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte sahaya çıkan Mısırlı yıldız, tezahüratlarla tribünleri inleten taraftarları selamladı.

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Papara Park
Başlık ResmiPapara Park

"KAZANMAK İÇİN BURADAYIM"

Kazanmak için Trabzonspor'a geldiğini kaydeden Salah, "Merhaba (Türkçe). Keşke Türkçe konuşabilseydim ama konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim, böylesini ilk defa görüyorum. Dün ve bugün inanılmaz sevgi gösterdiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum. Kazanmak için buradayım. Antrenmanlar ve maçlar için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

Ertuğrul Doğan ise "Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun. Teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için." ifadelerini kullandı.

İLK İDMANINA ÇIKTI

Karadeniz ekibinin yeni transferi Mohamed Salah, bordo-mavili ekiple ilk antrenmanına çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni transferimiz Mohamed Salah, takımımızla ilk antrenmanına çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Salah'ın ilk antrenmanından
Başlık ResmiSalah'ın ilk antrenmanından

MALİYETİ BELLİ OLDU

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Muhammed Salah ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya her bir futbol sezonu için 10 milyon avro yıllık ücret ve 7 milyon avro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak oyuncunun brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı da kaydedildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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