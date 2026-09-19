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Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi görüntüleri ortaya çıktı: Işıklar 14 dakika kapalı kaldı, kahve bardağı yıkandı

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden açılan soruşturmada, ölüm gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda ortak alanın yaklaşık 14 dakika karanlıkta kaldığı, Kozinoğlu hastaneye sevk edildikten sonra ise kendisine ait olduğu belirtilen kahve bardağının yıkandığı görülüyor.

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Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni görüntüler dosyaya girdi. Kayıtlarda Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’ın olay günündeki hareketleri yer alırken, ışıkların kapatılması ve hastane sevkinin ardından kahve bardağının yıkanması soruşturma kapsamında inceleniyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de hayatını kaybettiği gün çekilen cezaevi kamera kayıtları mercek altına alındı.

Ortaya çıkan görüntülerde ortak alan ve avluda Kozinoğlu’nun yanı sıra aynı koğuşta kalan Hasan Atilla Uğur ile Hasan Ataman Yıldırım görülüyor.

Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi görüntüleri ortaya çıktı: Işıklar 14 dakika kapalı kaldı, kahve bardağı yıkandı
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu’nun cezaevi görüntüleri ortaya çıktı: Işıklar 14 dakika kapalı kaldı, kahve bardağı yıkandı

IŞIKLAR YAKLAŞIK 14 DAKİKA KAPALI KALDI

Kamera kayıtlarına göre Hasan Atilla Uğur’un ortak alana inerek ışıkları kapattığı görülüyor. Alanın yaklaşık 14 dakika boyunca karanlıkta kaldığı, ardından ışıkların yeniden açıldığı kayıtlara yansıyor.

Bu sırada Kaşif Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım’ın avluda yürüyüş yaptığı belirtiliyor. Işıkların yeniden açılmasının ardından Uğur’un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı ve daha sonra masaya oturduğu görülüyor.

Soruşturma açısından incelenen bu sürenin nedenine ilişkin kamuoyuna açıklanmış kesin bir adli tespit bulunmuyor.

Kaşif Kozinoğlu
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu

KOZİNOĞLU’NUN ODASINDAN BEYAZ NESNEYLE ÇIKTI

Dosyaya yansıyan ayrıntılara göre Hasan Ataman Yıldırım’ın saat 18.57 sıralarında üst kata çıkarak önce başka bir odaya, ardından Kozinoğlu’nun kaldığı odaya girdiği belirlendi.

Kayıtlarda Yıldırım’ın daha sonra yeniden Kozinoğlu’nun odasına girdiği ve saat 18.58 sıralarında sağ elinde beyaz renkli bir nesneyle dışarı çıktığı görülüyor. Söz konusu nesnenin ne olduğuna ilişkin kesin bir tespit henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİKTEN SONRA BARDAĞI YIKANDI

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Kozinoğlu’nun rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmesinin ardından yaşandı.

Hasan Atilla Uğur’un Kozinoğlu’nun kaldığı bölüme girdiği, ardından Kozinoğlu’na ait olduğu belirtilen kahve bardağını alarak mutfakta yıkadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bardağın neden yıkandığı ve bu işlemin Kozinoğlu’nun ölümüyle herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığına ilişkin kesinleşmiş bir adli bulgu açıklanmadı. Görüntüler soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi görüntüleri ortaya çıktı: Işıklar 14 dakika kapalı kaldı, kahve bardağı yıkandı
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu’nun cezaevi görüntüleri ortaya çıktı: Işıklar 14 dakika kapalı kaldı, kahve bardağı yıkandı

UĞUR VE YILDIRIM HAKKINDA EV HAPSİ KARARI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hasan Atilla Uğur ile Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüpheliler Necip Doğan ve Ali İşgören ise savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Hasan Atilla Uğur, adliye çıkışında yaptığı açıklamada soruşturmanın ciddi şekilde sonuçlandırılmasını istediğini ve dosyanın yeniden açılmasını olumlu karşıladığını söyledi.

KOZİNOĞLU 2011’DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 12 Kasım 2011’de rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmış ve hayatını kaybetmişti.

Yıllar sonra yeniden açılan soruşturmada ölüm nedeninin ve olayda üçüncü kişilerin herhangi bir etkisinin bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik adli incelemeler sürüyor.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 2 ev hapsi, 2 tutuklama
GÜNDEM

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 2 ev hapsi, 2 tutuklama
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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